Helsinki

Puolustusministeri Antti Kaikkonen jää alkuvuodesta isyysvapaalle. Ministerintehtävän hoitajaksi esitetään siksi aikaa keskustan kansanedustaja Mikko Savolaa. Kuva: Jussi Leinonen

Keskusta esittää yksimielisesti puolustusministeri Antti Kaikkosen sijaiseksi kansanedustaja Mikko Savolaa. Kaikkonen on jäämässä isyysvapaalle vuoden alussa noin kahdeksi kuukaudeksi.

Asiaa käsitteli keskustan puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja europarlamenttiryhmän yhteiskokous tänään. Kokouksessa ei tehty muita esityksiä.

Puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko ehdotti aiemmin sijaiseksi elinkeinoministeri Mika Lintilää. Lintilä olisi hoitanut puolustusministerin salkkua oman salkkunsa lisäksi.

– Punnintaan tuli uusia sävyjä aivan viime päivinä, kun energian hinta nousi ennätyskorkealle. Kansalaisilla nousi oikeutetusti huoli siitä, pystyykö sama ministeri kriisitalvena hoitamaan kahta keskeistä ministerintehtävää. Kun olosuhteet muuttuvat, on myös omaa näkemystä muutettava, sanoo Saarikko puolueen tiedotteessa.

Kaikkosen on isyysvapaan ajaksi erottava ministerin paikalta, sillä laki ei tunnista ministereille eikä kansanedustajille perhevapaajaksoja. Kaikkosella on vaimonsa Jannika Kaikkosen kanssa kaksi pientä poikaa, kaksivuotias ja puolivuotias.

Savola sanoi toimittajille eduskunnassa, että Lintilä oli itse tehnyt johtopäätöksen keskittyä energia-asioihin. Savola sanoi kuulleensa tänä aamuna Lintilän päätöksestä olla ottamatta tuplasalkkua.

Kolmannen kauden kansanedustaja

Savola totesi ottavansa tehtävän vastaan nöyrin mielin.

– Tämä on isänmaan kannalta yksi isoimmista, merkittävimmistä tehtävistä, hän sanoi eduskunnassa toimittajille.

Savolan mukaan hänen tärkein tavoitteensa on pitää rauha Suomessa.

Savola kertoi eilen illalla julkisuuteen, että tavoittelee puolustusministerin tehtävää. Hän sanoi kertoneensa avoimesti asiasta sekä puolueen puheenjohtajalle että puoluesihteerille. Hän tiedotti asiasta myös etukäteen eduskuntaryhmälle ja puoluehallitukselle.

– Kannustusta tuli kovasti.

Savola on kolmannen kauden kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä. Hän on perehtynyt urallaan poliitikkona puolustusasioihin. Hän on ollut muun muassa eduskunnan puolustusvaliokunnassa koko eduskunnassa olonsa ajan.

Lisäksi hän on ollut Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnassa ja Reserviläisliiton puheenjohtajana. Hän toimii myös Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan puheenjohtajana.

– Tiedän, että substanssin osalta osaamiseni riittää tehtävää hoitamaan. Puolueen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma on laadittu johdollani, ja sen valmistelussa aistin valtavan tarpeen ulko- ja turvallisuuspoliittiselle keskustelulle myös puolueväen kanssa, hän summasi ennen valintaansa.

Savola toteaa myös, että Kaikkosen valinta jäädä isyysvapaalle on rohkea ja esimerkillinen teko.