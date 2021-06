Ennakkoon äänesti lähes 1,5 miljoonaa kansalaista. Kuvassa autosta äänesti Jennyfer Anton, vaalivirkailija on Elisa Laitinen. Kuva: Ari-Matti Ruuska

Koronapandemian vuoksi kahteen viikkoon pidennetty ennakkoäänestysaika ja uudenlaiset äänestyspaikat nostivat kuntavaalien ennakkoäänestysaktiivisuutta. Ennakkoon annettiin lähes 1,5 miljoonaa ääntä. Ennakkoon äänesti nyt 33 prosenttia äänioikeutetuista, aikaisemmissa vaaleissa vuonna 2017 ennakkoon äänesti 26,6 prosenttia kaikista äänioikeutetuista

– Vaalien jälkeen on hyvä analysoida mitä vaikutuksia pidemmällä ennakkoäänestysajalla on mahdollisesti ollut. Jos se on helpottanut äänestämistä, ja vaikuttaa positiivisesti äänestysosallistumiseen, niin olemme avoimia pidennykselle, parlamentaarisen puoluesihteeriryhmän puheenjohtaja Antton Rönnholm (sd)