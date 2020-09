Pori

Kokoomuksen johtoon kuuluvat vasemmalta varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen, puheenjohtaja Petteri Orpo, varapuheenjohtaja Antti Häkkänen, varapuheenjohtaja Elina Lepomäki, puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto ja puoluesihteeri Kristiina Kokko. Kuva: Kristian Tervo

Kokoomuksen puoluekokous Porissa päättyi voitonvarmoihin tunnelmiin. Lauantaina kolmannelle kaudelle valittu puheenjohtaja Petteri Orpo ja sunnuntaina valitut varapuheenjohtajat nostivat esiin Sanna Marinin (sd.) hallituksen kaatamisen ja ennenaikaisten eduskuntavaalien järjestämisen.

Orpo kiitti sunnuntain valintojen jälkeen puoluekokousta ja vakuutti, että kokoomusta ei pysäytä kukaan. Hän sanoi kokoomuksen kaatavan hallituksen ja voittavan ennenaikaiset eduskuntavaalit. Kokoomus kertoi jo ennen puoluekokousta tekevänsä välikysymyksen, jos hallitus ei pysty tekemään budjettineuvotteluissa riittäviä työllisyys- ja talouspäätöksiä.

Kokoomus valitsi sunnuntaina puolueelle varapuheenjohtajat. Valituksi tulivat kansanedustajat Antti Häkkänen, Elina Lepomäki ja Anna-Kaisa Ikonen. Häkkänen ja Lepomäki saivat eniten ääniä ja heidän äänimääränsä olivat varsin lähellä toisiaan. Häkkäsen ja Lepomäen on arvioitu harkitsevan puheenjohtaja Petteri Orpon haastamista kahden vuoden kuluttua pidettävässä puoluekokouksessa.

Lepomäki säesti vahvasti Orpoa hallituksen kaatamisaikeissa ja pääministerin paikan nappaamisessa kokoomukselle ennenaikaisten vaalien jälkeen. Ensin suunnitelmissa on kuntavaalivoitto.

Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi kokoomus valitsi kansanedustaja Heikki Auton Rovaniemeltä. Hän voitti äänestyksessä kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavan Helsingin apulaispormestarin, Pia Pakarisen.

Kuntiin irtisanomisia ja verojen korotuksia

Orpo nosti esiin talouden synkkenevät näkymät esiin sunnuntaina Porissa pitämässään linjapuheessa. Lukuisten yt-neuvottelujen hän sanoi olevan vain alkusoittoa. Hallitus kuitenkin esiintyy kuin sillä olisi rahaa vaikka muille jakaa. Velkaa ei voida Orpon mukaan ottaa loputtomasti.

Orpo puuttui myös kuntien heikkoon taloudelliseen tilanteeseen.

– Hallitus on käynnistänyt ennätyksellisen velkarahalinkonsa, mutta kunnissa kasataan samaan aikaan historiallisia leikkauslistoja. Suuri osa suomalaisista kunnista joutuu syksyllä käymään yt-neuvottelut, joiden kohteena ovat niin opettajat, nuorisotyöntekijät kuin hoitajat.

Orpo arvioi, että kunnissa nähdään todennäköisesti tuhansien ihmisten irtisanomisaalto ja veronkorotuksia.

– Olen melko varma, että joku kunta joutuu puhkaisemaan tänä syksynä 25 prosentin kunnallisverotuksen rajan. Siinä voi sitten pohtia, että kuka työssäkäyvä haluaa enää asua kunnassa, jossa keskipalkkainen joutuu maksamaan useita tuhansia euroja enemmän vuosittaisia veroja kuin muualla.

Nyt on vaihtoehtoja

Orpo korosti, että kokoomus tarjoaa vaihtoehdon hallituksen politiikalle.

– Meidän näkemyksemme mukaan suomalaiset ansaitsevat sen, että tilanne vakautetaan, velkaantuminen otetaan hallintaan, tarjotaan uskottava suunnitelma työpaikkojen pelastamiseksi ja rakennetaan valoisa näkymä tulevaisuuteen.

Aivan ensimmäisenä kokoomus vakauttaisi Suomen.

– On luotava hallitusohjelma, joka takaa vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön yrityksille ja palauttaa luottamuksen Suomeen. On poistettava epätietoisuus ja lakattava ajelehtimasta. Maata on ryhdyttävä taas johtamaan pitkäjänteisesti.

Orpo painotti, että politiikassa on palattu vaihtoehtojen aikaan. Tulevina kuukausina ratkaistaan hänen mukaansa Suomen suunta vuosikymmeniksi.