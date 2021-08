Livojoen alaosalla Hankikoskella tehtiin kutusoraikkoa. Kuva: Matti Suanto

Lähes 2800 tonnia, puolensataa rekkakuormallista, kiviainesta on pian levitetty Livojoen koskiin. Elokuun aikana töitä on tehty Livojoen alajuoksulla, syyskuun alussa urakka jatkuu ylävirralle Posion puolella. Tavoitteena on parantaa lohikalojen kutuolosuhteita, perustelee Metsähallituksen Eräpalveluiden suunnittelija Matti Suanto mittavaa urakkaa.

Mittava se on myös kustannuksiltaan, noin 94 000 euroa. Niistä vastaavat Iijoki-sopimuksen osapuolet, PVO-Vesivoima, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus, jokivarren kunnista Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski sekä turvetuottajat Neova Oy (ent. Vapo) ja Turveruukki Oy.