Puolan Ewa Swoboda on ollut tänä talvena pitelemätön 60 metrillä. MM-kultasuosikki on erinomainen hallijuoksija, mutta ulkoradoilla suuret onnistumiset ovat kiertäneet. Kuva: YAHYA ARHAB

Ewa Swoboda, 60 m

Kuuden vuoden takainen 100 metrin nuorten MM-hopeamitalisti ei ole yltänyt ulkoradoilla aikuisten arvokisafinaaliin edes EM-tasolla, mutta hallissa juoksemisen hän hallitsee erinomaisesti. Jo vuosikaudet maailman nopeimpien hallijuoksijoiden joukkoon kuuluneella Swobodalla on sisäratojen EM-kisoista sekä kultaa että hopeaa.

Tänä talvena vauhti on kiihtynyt entisestään. Vuonna 1997 syntynyt puolalaisnainen on juossut viidesti kuuden vuoden takaisen ennätyksensä (7,07) alle sekä on vastannut kauden neljästä nopeimmasta ajasta. Maaliskuun alussa ennätyksensä 6,99 kellottaneesta Swobodasta tuli vasta kymmenes nainen, joka on painellut alle seitsemän sekunnin. Talven kisoissa hän on päihittänyt muun muassa olympiavoittaja Elaine Thompson-Herahin.