Sosiaalisessa mediassa runsas neljä vuotta sitten alkanut naisten seksuaalista häirintää esille tuova #metoo-kampanja ei jäänyt hetkelliseksi tapahtumasarjaksi. Kampanja on laajentunut ja syventynyt käsittämään eri yhteiskunnan alueita – ja niin pitääkin.

Kampanjan kuluessa on käynyt ilmi, kuinka määrällisesti laajaa häirintä on ollut niin työelämässä kuin harrastusten piirissä. Tyrmistyttävää on ollut myös huomata, että sukupuoleen liittyvästä kiusanteoista ja itsemääräämisoikeuden loukkaamisista on pitkään vaiettu.