Kiihkeimpien arvioiden mukaan meneillään ei ole pelkästään ilmastohätätila, vaan suoranainen ilmastokatastrofi. Siihen nähden ei olekaan ihme, että nousi pienoinen kohu, kun kolme punavihreää poliitikkoa päätti osallistua ensimmäiseen Amazing Race Suomi -kilpailuun.

Tässä tositv-sarjassahan lennellään ihan vain huvin vuoksi ympäri maailmaa suorittamassa erilaisia tehtäviä. Ja hurjimmat varoitukset, sekä tiukimmat moralisoinnit ilmastopäästöjen tuhoisuudesta tulevat juuri punavihreältä puolelta. Näiltä kolmelta osallistujaltakin löytyy tietysti esimerkkejä suuresta ilmastohuolesta sekä sormenheristelyjä päästöjen vähentämisen välttämättömyydestä.

Sinänsä tällaisissa kaksoisstandardeissa ei ole mitään ihmettelemistä. Valtaosa meistä ihmisistä lentää paitsi milloin se on välttämätöntä, myös kun se on kätevintä, tai joskus ihan vain kun sellainen fiilis iskee. Närkästys poliitikkojen julkisuustempausta kohtaan johtuu ennen kaikkea siitä, että suurin osa ihmisistä ei yritä opettaa toisille, miten elää. ”Älkää tehkö niin kuin minä teen vaan niin kuin minä sanon”, on aina yhtä ärsyttävä vaatimus. Ihminen on luonnostaan epäjohdonmukainen olio, mutta henkilöiltä, jotka pyrkivät vaikuttamaan muihin, on lupa odottaa sanojen ja tekojen yhdenmukaisuutta.

Sillä, että juuri nämä Amazing Race -kisaajat suhaavat ympäri palloa ei tietenkään ole mitään käytännön vaikutusta ilmastoon. Heidän toimintansa vain tuo paljonpuhuvalla tavalla esiin, miten nykypäivän julkinen diskurssi perustuu suurelta osin hurskasteleviin moraaliperformansseihin. Niissä vakuutellaan niin muille kuin itsellekin, että kuulutaan hyviin ihmisiin, ”historian oikealla puolella” olijoihin. Tähän kuuluu myös nykyajan anekauppa, se että Amazing Race -lennot tullaan kompensoimaan, siirtämään rahalla toisten huoleksi.

Maailman monimutkaisuutta ja ratkaisujen usein turhauttavaa ristiriitaisuutta ja hitautta ei saa puskettua helposti sopiviin ja myytäviin paketteihin.