Pujo kukkii 172-senttisen toimittajan mittaisena Raahessa Koulukadun ja Kauppakadun kulmassa. Kasvilla ei ole suuria maapohjavaatimuksia, se tunkee itsensä vaikka talon kivijalasta. Kuva: Sari Jaatinen

Mitalillahan on aina kaksi puolta, ja niin on pujollakin.

Tämä täysin turhalta tuntuva joutomaakasvi on toisaalta hyödyllinenkin: linnut saavat talvella pujon lakastuneiden varsien pähkylöistä syötävää ja sen kukkivia versonlatvoja ja lehtiä käytetään myös rohtona, samoin sen lisäjuuria. Wikipedia tietää kertoa, että pujon lisäjuurista valmistetuilla lääkkeillä on Arabiassa ja Euroopassa hoidettu keskushermoston häiriöitä, kuten epilepsiaa. Pujoa on käytetty ennen yleisrohtona moniin särkyihin ja kipuihin ja kasvilla on myös hyönteisiä torjuva vaikutus.