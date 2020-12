Kirjoitan viimeistä kertaa tässä muodossa Kalevan kolumnia. Istun mökkimme parvella. Samalla paikalla, jossa tänä vuonna olen tehnyt myös etätöitä ja välillä tarkkaillut Lentuan muuttuvaa maisemaa.

Nyt on turha tiirailla ulos, sillä ulkona on pilkkopimeää. Talvipäivän seisaus on takana, ollaan matkalla kevääseen.