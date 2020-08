Puhu kuin lapsi – uteliaasti, nautiskellen, huoletta

Puhuminen ihmiseltä sujuu. Ihminen voi iskeä tarinaa, valittaa, runoilla, haihatella, leperrellä, höpöttää, luennoida, penätä, purnata ja puhua potaskaa, puhua muunneltua totuutta, puhua palturia, suoranaisesti valehdella. Sama sujuu myös kirjoitetussa muodossa. Kieli on rodullemme ominaisempi piirre kuin monelle muulle.

Maailmassa on noin 7 000 kieltä, joista vajaalla 4 000 kielellä on kirjoitussysteemi, noin 900 ei tiettävästi ole kirjoitussysteemiä ja lopuilla ei luultavasti ole ainakaan kovin yleisesti käytössä olevaa kirjoitussysteemiä. On myös olemassa kieliä, joita ei puhuta laisinkaan. Kuolleiden kielten lisäksi ilmiselvin lienee viittomakieli, jota teknisesti katsottuna ei puhuta. Toinen esimerkki ei-puhutusta kielestä on puhtaasti symboleiden varaan rakennettu blisskieli.