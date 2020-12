Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen kävi tänään perustuslakivaliokunnan johdon kanssa läpi toimenpiteitä valiokunnassa tapahtuneiden vuotojen takia Kuva: Arttu Laitala

Eduskunnan puhemiehen johdolla käsiteltiin torstaina mediavuotoa perustuslakivaliokunnasta ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) tapauksessa. Puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) oli kutsunut koolle perustuslakivaliokunnan johdon, puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelän (sd.)ja valiokuntaneuvos Matti Marttusen.

Puhemies sanoi päätyneensä siihen, että juridiikka ja politiikka ovat Haaviston tapauksessa menneet osittain sekaisin.

Tietovuoto koski perustuslakivaliokunnan mietintöä ulkoministeri Haaviston virkatoimista. Valiokunta totesi mietinnössään keskiviikkona, että Haavisto on rikkonut ulkoasiainhallintolakia ja toiminut moitittavasti, mutta hänen toimintansa ei kuitenkaan ollut niin törkeän huolimatonta, tahallista tai olennaista, että kynnys ministerisyytteeseen ja valtakunnanoikeuteen ylittyisi.

Tiistaina julkisuuteen tuli valiokunnan jäsenen Outi Alanko-Kahiluodon (vihr.) valiokunnan hallituspuolueiden jäsenille lähettämä sähköposti, jossa hän pyrki taivuttelemaan heitä mietintöluonnosta lievemmän muotoilun taakse. Siitä kertoi ensimmäisenä MTV Uutiset.

Puhemies Anu Vehviläinen korosti, että puhemiehen tehtävässä mikään ei ole tärkeämpää kuin se, että eduskunnan toiminta järjestäytynyttä ja uskottavaa. Perustuslakivaliokuntaa Vehviläinen kuvasi kruununjalonkiveksi ja valtavan merkitykselliseksi valiokunnaksi.

– Kokouksessa käsiteltiin vuotoja, mutta en mene yksityiskohtiin.

Medialle Vehviläisellä ei ollut moitetta, koska hän sanoi ymmärtävänsä, että media tekee työtään.

Salaisia papereita ei jaella

Vehviläisen käsitys on, että kaikilla perustuslakivaliokunnan jäsenillä ja varajäsenillä ei ole sataprosenttista käsitystä siitä, mitä työtä valiokunnassa tehdään. Perustuslakivaliokuntaan lisättiin koronakriisin alkaessa 15 varajäsentä.

– Lähtökohta on, että salaisia papereita jaeta. Pevi on käynyt myös sisäisen keskustelun. Vuodoista on päästävä irti.

Perustuslakivaliokunnan olisi myös hyvä päästä yksimieliseen mietintöön. Näin ei tapahtunut Haaviston tapauksessa, vaan vihreät jättivät vastalauseen.

Vehviläisen mukaan perustuslakivaliokunnan roolia on nyt kirkastettava ja pevi itse on paras arvioimaan, miten omaa uskottavuutta kohennetaan.

Vehviläinen aikoo järjestää helmikuun alussa puhemiehen aamukouluja perustuslakivaliokunnan roolista kaikkien valiokuntien ja eduskuntaryhmien puheenjohtajille.

Korjaustarpeita on

Pitkällä aikavälillä Vehviläinen pohtisi voivatko ne henkilöt, jotka muistutuksen ministerivastuuasiassa ovat tehneet, olla päättämässä perustuslakivaliokunnassa asiasta. Vehviläisen mukaan se ei ole hyvä asia ja korjaustarpeita on. Ne vaatisivat säädösmuutoksen.

Moni on esittänyt myös perustuslakituomioistuinta perustuslakivaliokunnan sijaan. Vehviläinen sanoo pitävänsä nykyjärjestelmää parempana.

– Tässä talossa luotetaan pevin työhön. On hyvä, että saadaan ennakoiva kanta.

Kukaan ei edusta puoluettaan

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä piti tietovuotoja jo keskiviikon tiedostustilaisuudessa ikävinä.

– Perustuslakivaliokunnassa ei kukaan edusta omaa puoluetta, vaan tekee harkinnan itsenäisesti. Politiikan viitta heitetään pois valiokunnan ovesta sisään astuttaessa. Valiokunnan jäsenen ei pidä ottaa ohjeita puolueen tai eduskuntaryhmän johdolta, Ojala-Niemelä sanoi keskiviikkona.

Hän piti vakavana sitä, että ulkoparlamentaarisesti sanomalehden välityksellä yritetään vuodoilla vaikuttaa asiaan.

Alanko-Kahiluodon toiminnan ja tietovuodon yhteydessä on pohdittu laajasti perustuslakivaliokunnan politisoitumista.

Niinistökin huolestunut

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi keskiviikkona Helsingin Sanomille, että hän toivoo ja kannustaa siihen, että perustuslaki­valiokuntaan palautetaan asiallinen ja kunnioittava henki. Niinistö sanoi HS:lle olevansa huolestunut siitä, jos luottamus perustuslakivaliokunnan toimintaan rapautuu.

Perustuslakivaliokuntaa Niinistö kuvasi eräänlaiseksi eduskunnan kulmakiveksi. Niinistö on urallaan toiminut sekä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana että rivijäsenenä.