Näytteenoton jälkeen näyte kuljetetaan tiiviissä koeputkessa laboratoriotutkimuksiin. Suuret PCR-laitteet pystyvät analysoimaan useita kymmeniä näytteitä kerralla. Kuva: Lännen Media

Koronatestaus vaikuttaa suoraviivaiselta prosessilta. Näytteet otetaan testipaikalla, jonka jälkeen ne kyyditetään analysoitaviksi laboratorioihin, joissa ne määritellään joko positiivisiksi tai negatiivisiksi. Vastauksista ilmoitetaan testatuille paikkakuntakohtaisesti noin päivän kahden kuluessa tekstiviestitse koodilla positiivinen tai negatiivinen.

On kuitenkin myös kolmas vaihtoehto eli raja-arvoinen epäselvä testitulos, jonka perusteella kumpaakaan vaihtoehtoa ei voi poissulkea. Helsingin yliopistollisen sairaalan alueella epäselvästä tuloksesta on ilmoitettu testatuille koodilla jäljitä, jonka jälkeen testattu on kutsuttu takaisin uutta näytteenottoa varten. Testattu on voitu määrätä myös suoraan eristyksiin, jos hän tietää altistuneensa koronalle.