Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne on huolissaan valtiosääntöasiantuntijoiden vähäisestä määrästä. Kuva: Arttu Laitala

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) on huolissaan valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden vähäisestä määrästä. Vähälukuisuus on hidastanut muun muassa sote-uudistuksen käsittelyä valiokunnassa, sillä samoja asiantuntijoita on käytetty kiireellisten koronalakien arvioinnissa.

– Valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden joukko ikääntyy ja harvenee ajan mittaan. Olen huolissani siitä, miten saamme heitä lisää. Tässä on valtioneuvostolla, eduskunnalla ja yliopistoilla oma roolinsa, jotta saamme lisättyä innostusta valtiosääntöoikeuden opiskeluun ja koulutettua siten lisää asiantuntijoita, Rinne vetoaa.