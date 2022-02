Koronapandemia on rajoittanut tapahtumia ja vähentänyt sosiaalisia suhteita. Onko pandemian torjunnassa menty liikaa terveysturvallisuus edellä? Kuva: Jarmo Kontiainen

Koronaa on torjuttu Suomessa terveysturvallisuus edellä. Vastuu pandemiatoimien johtamisesta on jäänyt paljolti sosiaali- ja terveysministeriölle.

Kuitenkin nuorten sekä iäkkäiden hyvinvointi on kärsinyt rajoituksista. Kulttuuriala on menettänyt työtilaisuuksia, matkailu- ja ravintolaelinkeino on joutunut lomautuksiin. Miten hyvinvointia voitaisiin kriisitilanteissa pitää yllä aikaisempaa monipuolisemmin?