Suomessa on maksettu kotihoidontukea 1980-luvun puolivälistä lähtien perheelle, jossa alle 3-vuotias lapsi on kotona eikä hän ole päivähoidossa. Yli 90 prosenttia kotihoidontuen saajista on naisia.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen