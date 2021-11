Miten isänpäivä ja miestenpäivä poikkeavat toisistaan? Mikä on isän sekä miehen rooli nykyään? Miten isää ja miestä pitäisi juhlistaa? Kuva: Pekka Peura/Arkisto

Tämä viikko 8.-14.11. on miestenviikko, joka huipentuu isänpäivään sunnuntaina 14. marraskuuta. Kansainvälistä miestenpäivää on vietetty 1990-luvulta, mutta se on edelleen aika tuntematon Suomessa, vaikka se onkin jo kalenterissa Liisan nimipäivänä 19. marraskuuta.

Pitäisikö miehiä muistaa Suomessa kuitenkin yhtenä juhlapäivänä, joka yhdistäisi kaikkia miehiä eikä erottelisi vain isiä juhlittavaksi? Miten miestä pitäisi juhlistaa?