Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa siihen, miten romahtanut syntyvyys saadaan nousuun.

Syntyvyys on ollut Suomessa laskevaa jo pitkään. Viime vuonna 2022 syntyvyys oli matalin kuin koskaan aikaisemmin. Lasten maakuntana tunnetun Pohjois-Pohjanmaan syntyvyys on miinuksella ensimmäistä kertaa yli 150 vuoteen. Pohjoisessa on enää harvoja paikkoja, joissa syntyvyys ylittää kuolleisuuden. Mistä pitkäaikainen väestönväheneminen johtuu? Onko syntyvyyden lisäämiseen keinoja?