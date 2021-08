Pohjois-Suomi

Koulutielleen ensimmäistä kertaa käy tänä syksynä lähes 60 000 lasta. Kuva: Annika Ollanketo

Koulutiensä ensimmäisen luokan aloittaa tulevalla viikolla lähes 60 000 suomalaislasta. Vaikka moni on jo odottanut kouluun menoa, omassa luokassa on kavereita ja turvallista koulureittiäkin on harjoiteltu, silti ekaluokkalaista saattaa vähän pelottaa. Onko se turhaa?

Sunnuntaikäräjät Onko koulun alkamista turha jännittää? Tuomio: Kyllä. Tuomio annettiin äänin: 4–1 Sunnuntaikäräjillä vaihtuva raati ratkaisee kerran viikossa ajankohtaisen kysymyksen.

Helena Moilanen: Tutuiksi tullaan pelien ja leikin kautta

Helena Moilanen on eläkkeellä oleva luokanopettaja Muhokselta.