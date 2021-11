Kiirunan kaivoksen tieltä on joutunut väistymään moni kaupungin historiallinen rakennus. Luossavaaraan on rakennettu myös uusia korvaavia asuintaloja vanhojen talojen rinnalle. LKAB:n kaivostoiminta on turvattu vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kuva: Jussi Leinonen