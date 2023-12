Jani Sarajärvi on edennyt tinkimättömästi jalkapallomaailmassa. Nyt hän aloittaa päävalmentajana Viron liigassa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Pudasjärveltä kotoisin oleva Jani Sarajärvi valmentaa jatkossa Viron jalkapalloliigan Nömme Unitedia. Seura julkaisi tiedon uudesta päävalmentajastaan lauantaina.

44-vuotias Sarjajärvi on tehnyt viimeiset vuodet väitöskirjaa Lissabonin yliopistossa, jossa hän on on tohtorikoulutettavana.