Kahdeksan laudaturin ylioppilas Jesse Pyykkönen sanoo jaksaneensa panostaa opiskeluun, koska hänellä on kova tiedonjano.

Kahdeksan laudaturia ja kolme eximiaa. Jotain tämmöistä pudasjärveläinen Jesse Pyykkönen uskalsi odottaa, olihan hän tehnyt paljon töitä ja menestynyt koulussa. Tämän kevään arvosanapistemäärältään paras ylioppilastutkintotodistus on 74 pistettä, jonka sai kaksi kokelasta. Pudasjärven lukiosta kirjoittanut Pyykkönen on heistä toinen. Toinen tuloksen kirjoittaneista on Erno Virtanen Posion lukiosta. Hän kirjoitti yhdeksän laudaturia, yhden eximian ja yhden magnan.

– Vaikka tähtäsinkin hyviin arvosanoihin, oli yllätys, että se meni kuitenkin noin hyvin, Pyykkönen kertoo.