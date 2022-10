Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneen tietomurron esitutkinnassa on vangittu poissaolevana ja etsintäkuulutettu noin 25-vuotias suomalaismies.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen poissaolevana todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Poliisin tietojen mukaan epäilty oleskelee tällä hetkellä ulkomailla ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, jonka nojalla hänet voidaan ottaa kiinni ulkomailla. Poliisi pyytää epäillyn luovuttamista Suomeen kiinnioton jälkeen. Epäillystä ollaan antamassa myös Interpolin kansainvälinen etsintäkuulutus.

– Poliisi on edistynyt tutkinnassa merkittävästi. Tähän pisteeseen on päästy pitkäjänteisellä ja huolellisella työllä. Esitutkinnassa on tehty tiivistä yhteistyötä sekä poliisilaitosten että muiden viranomaisten kesken Suomessa ja kansainvälisesti. Vielä on liian aikaista arvioida ajankohtaa, jolloin esitutkinta voidaan saattaa syyteharkintaan, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista kertoo poliisin tiedotteessa.

Esitutkinta on edelleen kesken ja poliisi selvittää muun muassa, mikä on tietomurrosta epäillyn henkilön yhteys tietomurron uhreihin kohdistuneisiin kiristyksiin ja tietojen levittämiseen. Vastaamon tietomurron tutkinnasta kerrottiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2020.

22 000 rikosilmoitusta tehty, uhreja arviolta vielä 10 000 enemmän

Noin 22 000 asianomistajaa on tehnyt rikosilmoituksen Vastaamon tietomurrosta. Uhrien kuuleminen toteutetaan suuren määrän vuoksi sähköisesti, mutta poliisi on vastaanottanut vasta noin 6400 sähköistä lausumaa.

– Kehotamme kaikkia uhriksi joutuneita tekemään rikosilmoituksen ja rikosilmoituksen tehneitä antamaan sähköisen lausuman. Lausumalomake kannattaa täyttää, koska siten pysyy mukana rikosprosessissa ja saa mahdollisuuden esittää vaatimuksensa asiassa, Leponen sanoo.

Poliisi arvioi, että noin 10 000 uhria ei ole vielä tehnyt rikosilmoitusta. Poliisi kehottaa rikosilmoituksen tekemiseen, jos henkilökohtaisia tietoja on vuotanut nettiin tai on saanut kiristysviestin Vastaamon tietomurtoon liittyen.