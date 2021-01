Helsinki

Selvitystilasta päätti Vastaamon yhtiökokous torstaina. Kuva: Arttu Laitala

Psykoterapiakeskus Vastaamo asetetaan selvitystilaan. Selvitystilasta huolimatta yhtiön toimintaa pyritään jatkamaan toistaiseksi. Terapeuttien vastaanotot jatkuvat selvitystilan ajan.

– Kannustamme asiakkaita samalla keskustelemaan oman terapeuttinsa kanssa terapiasuhteensa ja oman hoitonsa jatkosta, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni pystyisi jatkamaan hoitoa terapeuttinsa kanssa. Vastaamo kertoo tekevänsä yhteistyötä viranomaisten kanssa asiakkaiden ohjeistamiseksi ja hoitosuhteiden jatkon varmistamiseksi.

STT ei ole toistaiseksi saanut Vastaamosta tietoa, paljon yhtiöllä nyt on terapia-asiakkaita.

Selvitystilasta päätti torstaina Vastaamon yhtiökokous, joka määräsi selvitysmieheksi asianajaja Lassi Nyyssösen asianajotoimisto Fennosta.

– Ensisijainen tavoite selvitystilamenettelyssä on myydä yrityksen liiketoiminta kokonaisuutena tai toissijaisesti osakokonaisuuksina. Näin menetellen kyetään turvaamaan kaikkien asema parhaalla tavalla, Nyyssönen kertoo.

Neuvotteluja liiketoiminnan myynnistä on ollut vireillä, ja Nyyssösen tehtävänä on nyt jatkaa niitä. Liiketoiminnan myynti turvaisi myös asiakkaiden hoidon jatkumisen.

Selvitysmenettelyn aikana käydään läpi, riittävätkö yhtiön varat kaikkien velvoitteiden ja velkojen hoitamiseen. Tämä prosessi on pitkähkö ja vie jo lain mukaan vähintään viisi kuukautta. Jos varat eivät riitä, edessä on konkurssi.

Toistaiseksi ei ole tietoa, paljonko Vastaamon asiakkailta on tulossa yhtiölle vahingonkorvausvaateita. Nyyssösen mukaan tämä ei vaikuta siihen, missä järjestyksessä tai miten täysmääräisesti eri tahot saataviaan saavat.

Lähtökohta on, että kaikki saajat ovat asiakkaista ja verottajasta lähtien samalla viivalla sekä selvitysmenettelyssä että konkurssitilanteessa.

Yhtiö kertoo selvittäneensä vaihtoehtoja selvitystilalle, kuten rahoitusratkaisuja ja yritysjärjestelyjä, mutta toistaiseksi niiden toteuttaminen on osoittautunut ylivoimaiseksi. Vaikka asiakastyö on yhtiön mukaan saatu vakautettua, tietomurron ja kiristyksen hoitaminen on rassannut pahoin yhtiön taloutta.

Rikosilmoituksia tehty noin 25 000

Vastaamo tiedotti julkisesti viime lokakuun lopulla, että se oli joutunut tietomurron ja kiristyksen kohteeksi, minkä jäljiltä asiakkaiden luottamuksellisia tietoja oli joutunut vääriin käsiin. Sittemmin lukuisat asiakkaat kertoivat saaneensa tietomurtoon liittyviä henkilökohtaisia kiristysviestejä. Varastetussa tietokannassa oli kymmenientuhansien ihmisten tiedot.

Tällä viikolla kävi ilmi, että potilastiedot ovat yhä kiertäneet netissä ja linkkejä palveluihin on jaettu pimeässä verkossa eri keskustelupalstoilla.

Vastaamo teki poliisille rikosilmoituksen tietomurrosta 29. syyskuuta.

Tutkittavia rikosnimikkeitä ovat törkeä tietomurto, törkeä kiristys ja törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen. Keskusrikospoliisi tutkii myös, onko Vastaamon työntekijöitä syyllistynyt tietosuojarikokseen.

– Tietosuojarikoksesta epäiltyinä on alle kymmenen henkilöä, kertoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen keskiviikkona.

Poliisi oli tuohon mennessä saanut rikosilmoitukset noin 25 000:lta Vastaamon asiakkaalta.