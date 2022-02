Moskovan Army 2021 -sotilastekniikan messuilla esiteltiin Rosatomin osastolla myös ensimmäisen neuvostoliittolaisen atomipommin kuoria. Kuva: MAXIM SHIPENKOV

Pyhäjoen ydinvoimalan reaktori taotaan Donetskin alueella paikassa, josta on vain 50 kilometriä matkaa Euroopan ruutitynnyriin, Ukrainan ja Venäjän väliseen rintamarajaan. Nimihirviön takaa löytyvä PJSC Energomashspetsstalin tehdas Kramatorskissa on nykyisessä kriisissä erikoinen ilmestys, sillä se on venäläisen valtionyhtiön Rosatomin pääomistama, mutta sijaitsee Ukrainan puolella ja mukana on myös paikallista ukrainalaista omistusta.

Tehdas sijaitsee Donbasissa siinä osassa Ukrainalle kuuluvaa Donetskin aluetta, joka on Ukrainan hallituksen kontrollissa eikä "Venäjä-mielisten separatistien" vallassa.