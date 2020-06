Hanna Honkamäkilä (vas.), Ville Salminen, Pentti Koivunen, Pertti Huuskonen, Tiina Rajala ja Samppa Rehu kuuluvat Pro Linnanmaa -liikkeeseen. Kuva: Teija Soini

Oulun yliopisto on kaavaillut muuttoa Linnanmaalta Raksilaan. Tieto keskustakampuksesta on otettu vastaan sekavin tunnelmin ja aihe tuntuu jakavan oululaisten mielipiteet jyrkästi puolesta ja vastaan. Julkinen keskustelu aiheesta on käynyt koko kevään ajan kuumana.

Ajatusta vastaan on noussut kevään aikana joukko ihmisiä jotka vaativat, että Oulu luopuu yliopiston siirtämisestä. Pro Linnanmaa -niminen liike alkoi heräilemään, kun keskustakampuksen hankesuunnitelma tuli yleiseen tietoon.