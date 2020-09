Hannele Lampelan lastenkirjoista tuttu Prinsessa Pikkiriikki nähdään Nuottasaaritalon näyttämöllä lokakuussa.

Kyseessä on oululaisen vapaan kentän työryhmän tuotanto. Teoksen on dramatisoinut Anna Myllylä.

Ensi-iltaviikonloppu on 3.–4. lokakuuta. Sen jälkeen esityksen voi tilata kiertueelle.

Näyttämöteoksessa yhdistyvät lastenteatteri, tanssi, sirkus ja musiikki, joka on sävelletty esitystä varten. Lähtökohtana on, että katsojilla on mahdollista osallistua teokseen.