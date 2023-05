Venäjän Wagner-armeijan pomo Jevheni Prigozhin raivosi ja kiroili tolkuttomasti viime viikkoisessa videossa, jossa hänet nähtiin syyttämässä ammusten puutteesta Venäjän sodan johtoa Gerasimovia ja Shoigua. Kuva: Ruutukaappaus

Wagner-palkkasoturiryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin tuntui perjantaina osaltaan vahvistavan Ukrainan ilmoitusta joukkojen etenemisestä Bahmutissa Itä-Ukrainassa. Ukrainan varapuolustusministerin mukaan joukot ovat edenneet kaksi kilometriä kaupungin ympäristössä.

Prigozhin kuvaili tilannetta värikkääseen tyyliinsä videoviestissä, jossa hän kertoi Venäjän asevoimien joukkojen paenneen sivustoilta Bahmutissa ja koko rintaman olevan romahtamassa. Puolustusministeriötä hän syytti Venäjän kannalta katastrofiin johtavan tilanteen kaunistelusta.

– Tämän takia valehtelu pitää lopettaa, hän sanoi.

Puolustusministeriö oli aiemmin kertonut torjuneensa ukrainalaisten lähes sadan kilometrin levyisellä rintamaosuudella tekemän hyökkäyksen. Bahmutin osalta ministeriö totesi joukkojen ryhmittyneet osittain uusiin puolustusasemiin.

– Ei tämä ole uudelleen ryhmittymistä, tämä on pakenemista, Prigozhin kommentoi toisessa viestissään.

Wagner-pomon lisäksi ukrainalaisten hyökkäyksestä ja venäläisten vetäytymisestä levisi tietoa aiemmin myös venäläisten sotabloggareiden Telegram-kanavilla.

Presidentin puheet ovat osa infosotaa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi torstaina maansa tarvitsevan vielä lisää valmistautumisaikaa ennen odotetun vastahyökkäyksen aloittamista. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan Zelenskyin puheisiin pitää suhtautua osana informaatiosodankäyntiä – eli suomeksi sanottuna presidentti voi valehdella.

– Hyökkäys on voinut jo alkaa tai sitten asia on niin kuin hän sanoo. Eihän hänellä ole mitään syytä puhua totta, kun lähdetään hyökkäystä valmistelemaan, Lavikainen muistuttaa.

Itse hän uskoo ukrainalaisten suuremman hyökkäyksen alkavan aika pian.

– Jos ukrainalaisilla olisi kykyä ollut, niin he olisivat varmasti yrittäneet jotain paljon aikaisemmin. Jos he eivät oikeasti tätä kevättä ja alkukesää pysty käyttämään hyödyksi, sitten heidän tilanteensa on paljon huonompi kuin me täällä tiedettiin, Lavikainen sanoo.

Risteilyohjuksista lisähuolta Venäjälle

Prigozhinin ja Venäjän puolustusministeriön ristiriitaisia viestejä seuratessa on Lavikaisen mukaan hyvä muistaa, että osapuolilla on käynnissä valtataistelu.

– Itselle yritetään ottaa kunnia voitoista ja panna syy tappioista toisen niskaan, Lavikainen kuvaa asetelmaa.

Wagnerin ja sotabloggareiden välittämä tilannekuva sodasta saattaa olla kuitenkin sikäli lähempänä totuutta, ettei näiden tahojen tarvitse toistaa virallista totuutta – eli valhetta, sodasta ja sen syistä. Näin ollen sodasta voidaan välittää realistisempi kuva samalla kun vaaditaan sotatoimien kiihdyttämistä.

Valtaosa venäläisistä seurannee Lavikaisen mukaan yhä sodan virallista kertomusta television välityksellä. Sotabloggareiden ja Prigozhinin näkyvyys on kuitenkin jo sitä luokkaa, että Venäjän puolustusministeriön on täytynyt julkisesti kiistää heidän tietojaan.

Odotetun vastahyökkäyksen lisäksi venäläisten huolia lisäsi torstainen ilmoitus, jonka mukaan Britannia antaa Ukrainalle Storm Shadow -risteilyohjuksia. Ne yltävät sotilaskohteisiin, jotka olivat aiemmin turvassa.

– Venäjälle voi aiheuttaa suuria ongelmia jo pelkkä tieto ohjusten olemassaolosta, Lavikainen arvioi.