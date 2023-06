Valtiollisia televisiokanaviakin seuraaville venäläisille on ollut jo pitkään selvää, ettei sota Ukrainassa mene "suunnitelman mukaan". Luottamus sodan aloittajaan ja maan johtajaan on kuitenkin näihin asti pysynyt vahvana: V.V. Putin on vakauden tae, hän turvaa Venäjän rauhallisen arjen...

Viime viikonloppuna tämä kuva hajosi sirpaleiksi. Palkkasoturipäällikkö Jevgeni Prigozhinin yksityisarmeija Wagner otti pari isoa Etelä-Venäjän kaupunkia hallintaansa ja ajeli sitten moottoritietä hyvää vauhtia kohti Moskovaa. Vastusta ei ollut nimeksikään.