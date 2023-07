Helsinki

Keskusrikospoliisi tutkii epäiltyjä terrorismirikoksia. Tiivistä yhteistyötä on tehty muun muassa Oulun poliisin kanssa. Arkistokuva. Kuva: Jussi Leinonen

Keskusrikospoliisi ja Hämeen poliisi ovat saamassa valmiiksi kaksi epäiltyyn äärioikeistoterrorismiin liittyvää tutkintaa. .

Neljän miehen epäillään valmistaneen 3D-tulostamalla aseita ja suunnitelleen väkivaltaisia iskuja. Suunniteltujen iskujen kohteet ovat poliisin mukaan valikoituneet ihonvärin tai ideologisten syiden perusteella. Iskuja on suunniteltu kohdistettavan myös infrastruktuuriin, poliisi kertoo.

– Poliisin käsityksen mukaan suunniteltujen väkivaltaisten iskujen kohteet olivat valikoituneet kohteeksi ihonvärinsä tai poliittisten tai muiden ideologisten näkemystensä perusteella. Henkilökohteiden lisäksi epäillyt ovat keskusteluissaan suunnitelleet iskuja infrastruktuurin eri osiin, muun muassa sähköverkkoon ja raideliikenteeseen. Henkilöiden epäillään kouluttautuneen erityisesti 3D-asetekniikkaan ja valmistautuneen tekemään aseilla terroristisen teon, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja Tuomas Kuure Hämeen poliisista.

Neljän miehen epäillään muodostaneen radikalisoituneen äärioikeistolaisen ryhmittymän. Poliisin mukaan epäiltyjen motiivit pohjautuvat akselerationistiseen ideologiaan, jossa yritetään jouduttaa yhteiskunnan romahtamiseen johtavia kehityskulkuja.

Miesten epäillään valmistaneen FGC-9-konepistooleita pääosin 3D-tulostamalla. Aseiden valmistus alkoi poliisin mukaan yhden epäillyn kerrostaloasunnossa. Myöhemmin ryhmä vuokrasi toimintaansa varten autotallin. Poliisin mukaan kaikki ryhmän jäsenet osallistuivat eri tavoin aseiden suunnitteluun ja valmistamiseen.

Rikosnimikkeet kokonaisuudessa ovat terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä ampuma-aserikos ja kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022–2023 pääasiassa Lahden seudulla.

Vyyhti lähti purkautumaan Oulusta

Epäillyt ovat 21-, 26-, 28- ja 66-vuotiaat miehet. Kaikki epäillyt vangittiin viime vuoden syksyllä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Heitä epäiltiin tuolloin törkeästä ampuma-aserikoksesta. Sittemmin tutkinnassa alettiin epäillä, että rikos on tehty terroristisessa tarkoituksessa.

Osalla epäillyistä on aiempaa rikostaustaa. Epäillyt asuvat ympäri Suomea, ja yksi heistä on Oulusta.

21-vuotias mies on saanut tänä vuonna Oulun käräjäoikeudessa syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Asiaa koskeva haastehakemus ei ole vielä julkinen. Ylen mukaan kyse on tapauksesta, jossa Pride-liput varastettiin Oulussa vuonna 2021, minkä jälkeen niiden polttamisesta ladattiin nettiin video. Syytettä käsitellään oikeudessa lokakuussa.

Rikostarkastaja Konsta Korhonen kertoo, että oululaisen epäillyn jäljille päästiin Pride-lippujen polttamisen jälkeen tehdyn seurannan ansiosta.

– Kaikki poliisilaitokset ovat keväästä 2017 alkaen saaneet tehtäväkseen pitää tilannekuvaa väkivaltaisista ääriliikkeistä. Tiedonhankinnan seurauksena nousee mahdollisesti esille sellaisia henkilöitä, joiden tilannetta pitää seurata tarkemmin. Meille tuli sellaista tietoa, joka johti yhteydenottoon Hämeen poliisilaitokseen ja keskusrikospoliisiin.

Korhosen mukaan Oulussa ei ole tehty mitään konkreettista rikollista toimintaa.

– Enemmänkin kyse on siitä, että samanhenkiset ihmiset ovat verkottuneet ja jakaneet ajatuksiaan, tietämystään ja tietojaan.

Eli aiotut kohteetkaan eivät ole Oulussa?

– Aiotut kohteet ovat olleet hyvin yleisellä taholla. Sen enempää KRP:n, suojelupoliisin tai meidänkään tekemissä selvittelyissä ei ole missään vaiheessa kyetty tunnistamaan mitään konkreettista ajankohtaa, paikkaa tai ryhmää.

Suunnittelua on tehty pääasiassa verkossa.

– Mutta on ollut myös ihan fyysisiä tapaamisia vuosien varrella. Ei pelkästään verkossa.

Korhonen toteaa, että ikävästä asiasta huolimatta kyseessä on onnistuminen poliisille.

– Olemme hurjan tyytyväisiä siitä, että meidän tekemällämme työllä on ollut vaikutus tähän kokonaisuuteen.

Korhonen kertoo, että Oulun poliisi ylläpitää tilannekuvaa kaikista väkivaltaista ideologiaa vaalivista ääriliikkeistä.

– Ei niitä kuitenkaan ihan älyttömän paljon ole, mutta koko ajan joudutaan kuitenkin hankkimaan tietoa. Oman käsityksemme mukaan meillä on realistinen kuva siitä, mikä tilanne Oulun poliisilaitoksen alueella on. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden poliisilaitosten, KRP:n ja suojelupoliisin kanssa, ettei tietokatveita pääsisi muodostumaankaan.

Osalla aiempaa rikostaustaa, osalla kytköksiä äärioikeistoon

26-vuotias epäilty on vuosien varrella vastannut erinäisiin rikossyytteisiin Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Lapin käräjäoikeudessa. Hänet on tuomittu muun muassa törkeistä rattijuopumuksista sekä huumausainerikoksista, jotka koskevat hampun viljelyä. Lisäksi hän on saanut tuomion kuljetettuaan puukkoa ja kaasusumutinta julkisella paikalla Riihimäellä vuonna 2021. Tämän vuoden toukokuussa Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi miehen rahanpesusta, sillä hänen pankkitilinsä kautta kierrätettiin lähes kymmenentuhatta euroa rikoksella saatua rahaa.

Vanhin syytetyistä, 66-vuotias mies, on tuomittu erikoisessa tapauksessa, jossa joukko ihmisiä tunkeutui tammikuussa 2016 Loimaalla asuntoon ja vei sieltä kaksi aikuista koiraa, kymmenen koiranpentua ja kissan. Osa syytetyistä perusteli tekoa sillä, että he olivat huolissaan eläimistä. Koirat vietiin 66-vuotiaan ja toisen miehen huostaan. Parin päivän päästä miehet veivät yöaikaan osan koirista löytöeläinkodin pihalle. 66-vuotias mies tuomittiin sakkorangaistukseen kätkemisrikoksesta.

Sekä Hämeen että KRP:n tutkinnan kohteena olevaa 28-vuotiasta miestä ei ole aiemmin tuomittu rikoksista. Mies on ollut aiemmin rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen jäsen. Puolueen puheenjohtaja Tuukka Kuru vahvisti asian STT:lle keväällä. Kurun mukaan mies on sittemmin eronnut puolueesta.

Ylen mukaan 66-vuotiaalla epäillyllä on äärioikeisto- ja uusnatsitaustaa.

Tutkinnanjohtaja Sanna Springare kertoo Kalevalle, että epäillyillä ei ole havaittu olevan suoria kytköksiä lakkautettavaksi määrättyyn kansallissosialistiseen Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen.

Yhden miehen epäillään jatkaneen toimintaa heti tutkintavankeudesta vapauduttuaan

Kaikki epäillyt vapautettiin loka–marraskuussa. Viimeisenä tutkintavankeudesta vapautui 28-vuotias mies. Pakkokeinotiedoista selviää, että miehen epäiltiin syyllistyneen heti vapautumispäivänä 4. marraskuuta terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn törkeään ampuma-aserikokseen sekä kouluttautumiseen terrorismirikoksen tekemistä varten. Poliisi epäilee hänen valmistaneen 3D-tulostimella erilaisia aseen osia. Hänet vangittiin uudelleen maaliskuun lopulla, ja kyseiset rikokset ovat olleet keskusrikospoliisin tutkinnassa. Mies on vangittuna edelleen.

– Esitukinnassa selvisi, että epäillyn ideologiset motiivit olivat vahvistuneet. Epäilty oli jakanut erilaisten keskustelufoorumeiden kautta tietoa 3D-tulostettujen aseiden valmistuksesta sekä kirjoituksia ja kuvia 3D-tulostetuista aseista, joissa hän viittaa yhteiskunnan muuttamiseen väkivaltaisin keinoin, Springare sanoo tiedotteessa.

Esitutkintojen aikana poliisi takavarikoi neljä 3D-tulostettua ampuma-asetta, lukuisia 3D-tulostimella tehtyjä aseen osia ja aseiden valmistamiseen tarvittavia osia sekä yli 1 500 patruunaa, jotka sopivat valmistettuihin aseisiin. Lisäksi etsinnöissä takavarikoitiin yksi kivääri, itse tehty kynäpistooli, ampuma-aseeksi muutettu kaasuase sekä 3D-tulostimia. Etsintöjen yhteydessä löytyi myös kolme kannabiskasvattamoa.

Hämeen poliisi ja KRP tekivät tutkinnassa yhteistyötä suojelupoliisin ja usean poliisilaitoksen kanssa.

Supo: Suomalainen äärioikeisto kiinnostunut aseista ja räjähteistä

Suojelupoliisi on vuosia varoittanut äärioikeistolaisen terrorismin uhkasta. Sen mukaan yksittäiset äärioikeistolaiset ihmiset ja pienryhmät muodostavat Suomessa huomionarvoisen terrorismin uhkan.

Äärioikeistolaisen väkivallan uhka kohdistuu supon mukaan erityisesti etnisten ja uskonnollisten väestöryhmien edustajiin sekä ideologisiksi vastustajiksi koettuihin poliittisiin toimijoihin.

Suomessa äärioikeiston keskuudessa on supon mukaan jo joitakin vuosia sitten havaittu kiinnostusta ampuma-aseita ja räjähteitä kohtaan. Vuoden 2021 vuosikirjassaan se nosti esille Suomen ensimmäisen äärioikeistoon liittyvän terrorismitutkinnan. Kyse on viiden kankaanpääläisen miehen muodostamasta ryhmästä, joka poliisin mukaan aikoi iskeä Niinisalon vastaanottokeskukseen. Poliisin mukaan epäillyt hankkivat aseita, dynamiittia ja ammoniumnitraattia sisältävää lannoitetta sekä opettelivat aseiden ja räjähteiden käyttöä ja valmistivat lannoitteesta räjähdysainetta.

Poliisin mukaan ryhmä edustaa hyvin äärimmäistä akselerationistista äärioikeistolaisuuden suuntausta, missä nyky-yhteiskunta nähdään vihollisena ja sen väkivaltaista romahduttamista pyritään nopeuttamaan muun muassa terrori-iskuilla.

Äärioikeiston uhkasta ei mainintaa hallitusohjelmassa

Supon mukaan propagandan levittäminen ja verkostoituminen sosiaalisessa mediassa ovat olennainen osa Suomen äärioikeiston toimintaa. Suomalaisia kytkeytyy supon mukaan myös Siege-kulttuuriin, jossa valkoisen ylivallan kannattajat yllyttävät terroristiseen väkivaltaan ja rotusotaan yhteiskunnan romahduttamiseksi.

Vuoden 2020 vuosikirjassaan supo nosti esille väestönvaihtoteorian, joka sen mukaan on yksi huomionarvoisista äärioikeistolaisten terroristien aatteellisista vaikuttimista. Kyseinen salaliittoteoria nojaa ajatukseen, jonka mukaan maahanmuutto ja monikulttuurisuus muodostavat perustavanlaatuisen uhkan länsimaiselle valkoiselle väestölle. Väestönvaihtoteoriaan nojautuvat näkemykset ovat supon mukaan korostuneet useassa äärioikeistolaisessa terrori-iskussa maailmalla.

Väestönvaihtoteoria nousi esille kesällä Suomessa tuoreen hallituksen myötä. Poliisista ja suposta vastaavan sisäministeri Mari Rantasen (ps.) uutisoitiin viitanneen väestönvaihtoon jakaessaan tekstejä väestörakenteesta. Rantanen käytti viimeksi maaliskuussa Twitterissä väestönvaihtoa aihetunnisteena jakaessaan Espoon väestöjakaumaan liittyvän tviitin. Helmikuussa sittemmin oikeusministeriksi noussut Leena Meri (ps.) viittasi väestönvaihtoon Ylen A-studiossa. Uutisoinnin jälkeen Rantanen ja Meri ilmoittivat, etteivät usko kyseiseen salaliittoteoriaan.

Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmassa ei mainita äärioikeistoa tai sen muodostamaa uhkaa kertaakaan.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 20.7. kello 11.23.

Juttua täydennetty 20.7. klo 13.44.

Juttua päivitetty Oulun poliisin tiedoilla 20.7. klo 16:57

Juttua päivitetty kauttaaltaan 20.7. 17:31