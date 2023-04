Poliittisen keskustelun ytimessä pysynee meillä kesään asti uuden hallituksen muodostaminen. Syksyllä tilaa alkaa ottaa presidentinvaali. Vaalipäivä on 28. tammikuuta, mahdollinen toinen kierros 11. helmikuuta 2024.

Ehdokasnimien heittely on jo vauhdissa. Yksi varsinainen ehdokaskin on tiedossa. Liike nytillä se on Harry Harkimo.