Victoria Liukkosen taideteoksen pohjalta painettu kestokassi.

Oululainen Victoria Liukkonen, 6, voitti keväällä 5–6-vuotiaiden sarjan Seikkailu Itämeressä -piirustuskilpailussa. Kilpailu järjestettiin Päivi Tuulikki Koskelan samannimisen kirjan julkistamisen kunniaksi.

Presidentti Tarja Halonen ihastui Liukkosen työhön ja ehdotti piirustuksesta painettavan kestokassin. Luonto-Liitto, joka oli mukana kilpailun järjestelyissä, ryhtyi ehdotuksen pohjalta toimeen taiteilijan luvalla.

Nyt teoksesta on painatettu merestä kerätystä muovista valmistettuja kestokasseja. Mukana kassihankkeessa on myös presidentti Tarja Halosen Globaalin Kestävän Kehityksen Säätiö. Kassin tuotoilla tuetaan lasten ja nuorten ympäristökasvatusta.

Taiteilija itse kuvasi kilpailuun osallistuessaan teostaan näin:

– Piirustuksessa on valas, jolla on selässä kolme taloa ja kaksi palmua. Ja ympärillä on meritähtiä ja meduusa, joka on iloinen kruunupää. Taloissa asuu ihmisiä, jotka haluavat elää merellä kokoajan ja liikkua paikasta toiseen. Monia lintuja lähellä ja kaukana.

Halonen vastaanottaa oman edustuskäyttöön tulevan kassinsa perjantaina 17. joulukuuta.