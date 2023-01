Presidentti Sauli Niinistö vierailee Ukrainassa ja tapaa myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin. Kuva: Tasavallan presidentin kanslia

Zelenskyi kiitti Suomea ja suomalaisia tuesta Ukrainan taistelulle sekä ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamisesta Suomeen.

Keskusteluissa nousivat myös esiin paljon puhutut Leopard-taistelupanssarivaunut, joita Suomella on. Niinistön mukaan tulevassa avussa on kyse muustakin kuin pelkistä tankeista ja Suomen tarkka rooli yhteistyön rakentamisessa Leopardien ympärille on vielä auki.

Zelenskyin mukaan on ilmiselvää, että taistelukentillä tappioita kokenut Venäjä valmistelee revanssia ja että se pitää torjua. Hänen mukaansa se, että Ukraina kestää, on ehto koko muun Euroopan turvallisuudelle.

– Ukrainan voitto tulee olemaan jokaisen rauhaa vaalivan maan voitto, Zelenskyi sanoi.

Ammuslaatikon kannesta tehty ikoni lahjaksi

Niinistö tutustui aamupäivällä sodan tuhoihin lähellä Kiovaa Borodjankassa ja Butshassa. Lehdistötilaisuudessa hän totesi nähneensä todisteita "hyökkääjän julmuudesta", mutta lisäsi myös varsin tylyn arvion:

– Tämä ei kerro minulle mitään uutta Venäjästä.

Borodjankassa vajaa vuosi sitten noin kuukauden kestänyt venäläismiehitys näkyi edelleen rikkiammuttuina kerrostaloina. Jopa Taras Shevtshenkoa kuvaava patsas oli saanut osansa. Kansallisrunoilijan silmäkulmassa oli pieni luodin sisäänmenoaukko. Takaraivo oli revennyt melkein kokonaan.

Patsaan juurella Niinistö tapasi Kiovan lähialueen taisteluihin osallistuneita Ukrainan aluepuolustusjoukkojen sotilaita. He lahjoittivat Suomen presidentille venäläisen ammuslaatikon puisesta kannesta tehdyn ikonin, joka symboloi sodan sijaan "rauhaa, rakkautta ja Jumalaa".

Niinistö sai myös kiinnittää suojaliiviinsä joukko-osaston tunnuksen eli Kiovan suojelupyhimyksen arkkienkeli Mikaelin kuvan.

Isän ja pojan taistelu teki vaikutuksen

Yksi sotilaista osoittautui varsinaiseksi panssarikauhuksi: Nazarii Nazarov, kutsumanimi "Käärme", oli taistelutovereidensa mukaan tuhonnut singolla kaksi venäläisten panssarivaunua ja kolme panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa.

Opiskelut sodan takia keskeyttäneen pojan vieressä seisoi tämän isä Ihor Nazarov, siviilissä eläinlääkäri mutta nyt taistelija kutsumanimellä "Lohikäärme". Isä ja poika olivat tarttuneet aseisiin vain kaksi viikkoa ennen sodan puhkeamista.

Niinistö palasi tapaamiseen vielä lehdistötilaisuudessa.

– Oli hyvin vaikuttavaa nähdä Ukrainan kansakunnan voiman ja päättäväisyyden puolustaa maataan yhdistyvän isässä ja pojassa, Niinistö sanoi.

Tiedotusupseeri Dmytro Kulibab, "Saarni", tiesi Suomen menettäneen aikoinaan Neuvostoliitolle suhteessa osapuilleen samansuuruisen osan alueestaan kuin mitä Venäjä nyt miehittää Ukrainassa.

– Toivon, että saatte nuo alueet takaisin, Kulibab sanoi.

– Meillä ei ole tällä hetkellä sellaista ajatusta, Niinistö vastasi tähän.

Suorapuheinen ukrainalaisupseeri tarttui heti presidentin ehdolliseen muotoiluun, joten Niinistö tarkensi vielä, ettei alueiden palauttamista Suomelle tavoitella ollenkaan.

Myös Kulibab ehti livauttaa presidentille toiveen Leopard-panssareiden saamisesta Suomesta Ukrainaan.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 18.32.