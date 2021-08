Presidenttiparin aiempi koira Lennu menehtyi toukokuussa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat hankkineet perheeseensä uuden koiran.

Perheen edellinen koira Lennu menehtyi toukokuussa pahanlaatuisen aivolisäkekasvaimen seurauksena.

Uusi koira on rodultaan tenterfieldinterrieri. Kyseessä on australialainen rotu, joka on Suomessa varsin uusi.

Presidenttiparin hankkimalle pennulle on annettu nimeksi Osku.

Rouva Haukio jakoi söpöläisestä sunnuntaina kuvan Twitterissä.