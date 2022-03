Presidentti Niinistö keskustelee puhelimitse Venäjän Vladimir Putinin kanssa perjantaina 10. maaliskuuta. Kuva: Matti Posio

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhuu perjantaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Niinistö kertoi asiasta torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa. Putiniin ovat olleet yhteydessä aiemmin muun muassa Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Niinistön mukaan Macron oli nähnyt suorastaan välttämättömäksi, että Suomen presidentti puhuu Putinin kanssa puhelimitse.

Puhelu Putinin kanssa järjestyi Niinistön aloitteesta.

Presidentti arvioi, että Venäjä hakee keskusteluyhteyttä Yhdysvaltoihin.

– Minulla on edelleenkin se kuva, että viime kädessä Venäjä ja Putin haluavat puhua amerikkalaisten kanssa. Tässä koko Venäjän haaste on suunnattu Yhdysvaltoihin, vaikka siinä muut kärsivät, mutta näinhän se on.

Selonteossa ei viivytellä

Niinistö totesi tiedotustilaisuutensa aluksi, että Suomeen ei nyt kohdistu mitään välitöntä uhkaa, vaikka sota on Venäjän hyökkäyksen myötä saapunut Eurooppaan.

Niinistö kertoi myös selonteosta, jota nyt tehdään erilaisten turvallisuuspoliittisten vaihtoehtojen arvioimiseksi.

– Meillä on turvallisia ratkaisuja tulevaisuuteen. Ne on kuitenkin huolella läpikäytävä, ei viivytellen mutta huolella.

Presidentti totesi, että eri vaihtoehtoihin sisältyy riskejä, jotka on käytävä läpi. Hän painotti nyt eduskunnan merkitystä.

– Kun tämä vaihtoehtojen ja riskien analyysi on eduskunnassa tehty, on sitten johtopäätösten aika. Joku näyttää ihmettelevän, miksi eduskunta. Muistetaan nyt kuitenkin se, että eduskunta tämän asian ratkaisee, joten totta kai eduskunnalla on oltava tiedossaan kaikki ratkaisun avaimet eli hyvin analyyttinen selvitys, mitä ratkaisumalleja on ja mitä riskejä niihin sisältyy.

Presidentiltä kysyttiin aikataulusta, jolla turvallisuuspolitiikkaan liittyvä selonteko ja ratkaisut voitaisiin tehdä.

– Kaikki kohtuus vaatii, että sen tason kysymykset, jotka ovat nyt pöydällä, suhtaudutaan äärimmäisellä huolella, mutta ei viivytellen. Se on minun ainoa aikatauluni tässä.

Niinistö ei suostunut kertomaan omaa Nato-kantaansa tässä vaiheessa.

– Olen itse pyrkinyt lähestymään asiaa täysin analyyttisesti miettimällä hyvät ja huonot puolet. Nyt päätöksentekijän, eli eduskunnan, on hyvä tehdä tuo sama, ja siitä tässä vaiheessa on kysymys. Jos minä nyt lähden ilmoittelemaan kantojani, saattaisi olla, että joidenkin analyyttinen, objektiivinen ote häiriintyy.

Tilannetta vaikea sanoin kuvata

Niinistön mukaan tilannetta ukrainassa on enää vaikea sanoin kuvata.

– Sanat järkyttävä tai julma eivät ehkä kaikkia tuntemuksiamme edes ilmaise. Tärkeintä tässä tilanteessa olisi, että löytyy liennytystä tai rauhaa.

Ukrainan ja Venäjän ulkoministerit keskustelevat torstaina.

– Toivotaan, että jonkinlaista edistystä edes tapahtuisi.

Niinistö aikoo yhteyksiin myös Kiinan kanssa

Niinistö toivoi, että Kiina voisi ottaa roolia sodan lopettamisessa.

– Jos ajatellaan katastrofin ratkaisua, yhä useammin olemme havainneet, että Kiina nousee esiin, ja olen pyrkimässä yhteyksiin myös Kiinaan. Kaikki tiedämme, että Kiinalla on ollut tarpeita, että yhteistyö Euroopan Unionin kanssa toimii. Nyt olisi tarvetta, että Kiina siltä osin kuin se voi asiaan vaikuttaa, pyrkisi takaamaan rauhan Eurooppaan.

Eskalaatiosta eli sotatoimien leviämisestä on esitetty pelkoja. Siksi esimerkiksi Naton väliintulo Ukrainassa on nähty lähes mahdottomana. Niinistö kuitenkin totesi, että julkinen paine kasvaa. Hän käytti asiassa puntarimetaforaa.

– Toisena punnuksen on kylmä tappaminen ja tarve saada se loppumaan. Toisessa puntarissa on eskalaation vaara eli ilmoitukset siitä, että kun Ukraina ei kuulu artikla viiden piiriin, sitä ei voida auttaa. Onko tässä tasapainoa, se on jokaisen itsensä mietittävä.

– Selvästi on nähtävissä, että kun julma tappaminen jatkuu, julkinen paine siihen kasvaa, että se on saatava katkeamaan.

Suomen yhteydenpito Ruotsiin on ollut tiivistä ja jatkuvaa. Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) tapasivat muutama päivä sitten ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin Suomessa. Presidentti kertoi tapaavansa Anderssonin uudelleen lähipäivinä.

