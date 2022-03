Presidentti Niinistö keskustelee puhelimitse Venäjän Vladimir Putinin kanssa perjantaina 10. maaliskuuta. Kuva: Matti Posio

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhuu perjantaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Niinistö kertoi asiasta torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa. Putiniin ovat olleet yhteydessä aiemmin muun muassa Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Niinistön mukaan Macron oli nähnyt suorastaan välttämättömäksi, että Suomen presidentti puhuu Putinin kanssa puhelimitse.

Niinistö totesi tiedotustilaisuutensa aluksi, että Suomeen ei nyt kohdistu mitään välitöntä uhkaa, vaikka sota on Venäjän hyökkäyksen myötä saapunut Eurooppaan.

Niinistö kertoi myös selonteosta, jota nyt tehdään erilaisten turvallisuuspoliittisten vaihtoehtojen arvioimiseksi.

– Meillä on turvallisia ratkaisuja tulevaisuuteen. Ne on kuitenkin huolella läpikäytävä, ei viivytellen mutta huolella.

Presidentti painotti eduskunnan merkitystä.

– Kun tämä vaihtoehtojen ja riskien analyysi on eduskunnassa tehty, on sitten johtopäätösten aika. Joku näyttää ihmettelevän, miksi eduskunta. Muistetaan nyt kuitenkin se, että eduskunta tämä asian ratkaisee, joten totta kai eduskunnalla on oltava tiedossaan kaikki ratkaisun avaimet eli hyvin analyyttinen selvitys, mitä ratkaisumalleja on ja mitä riskejä niihin sisältyy.

Niinistön mukaan tilannetta ukrainassa on enää vaikea sanoin kuvata.

– Sanat järkyttävä tai julma eivät ehkä kaikkia tuntemuksiamme edes ilmaise. Tärkeintä tässä tilanteessa olisi, että löytyy liennytystä tai rauhaa.

Ukrainan ja Venäjän ulkoministerit keskustelevat torstaina.

– Toivotaan, että jonkinlaista edistystä edes tapahtuisi.

