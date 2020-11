Presidentti Sauli Niinistö kehottaa jokaista tekemään oman osansa koronaviruksen leviämisen estämisessä. Arkistokuva. Kuva: Jussi Leinonen

Presidentti Sauli Niinistö kirjoittaa tasavallan presidentin verkkosivuilla koronaviruksesta. Niinistö toteaa kirjoituksessaan, että virus on muuttanut maailmaa, vaatinut uhreja ja tuonut surua. Samalla talous on notkahtanut kaikkialla, ja taloudelliset seuraukset ovat kanssamme vielä itse tautia pidempään.

– Tilanne maailmalla menee edelleen huonompaan. Suomessa asiat ovat moniin maihin verrattuna paremmin, mutta samaa suuntaa mekin kuljemme. Erityisesti pääkaupunkiseudun tilanne on hälyttävä, Niinistö toteaa.

Varmistettuja tartuntoja Suomessa on todettu jo noin 22 000. Maanantaina raportoitiin 297 uutta tartuntaa.

Tartunnoista yksin Helsingissä on todettu vajaat 6 900 tapausta. Esimerkiksi Oulussa tautitapauksia on ollut noin 500. Oulussakin taudin leviäminen on kiihtynyt viimeisen viikon aikana selvästi.

Suomessa tautiin liittyviä kuolemia on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan raportoitu epidemian aikana 384. Maanantaina THL kertoi yhdeksästä uudesta kuolemantapauksesta.

Presidentti muistuttaa, että jokainen meistä on paljon vartija.

– Kyse ei ole vain omasta, vaan myös lähellä olevien turvallisuudesta. Viimeksi on kuultu, että tartuntoja leviää erityisesti perhepiirissä. Jostain se on kuitenkin aina tullut.

Niinistö toteaa, että joillekin tauti on lievä, mutta joillekin se voi olla tappava. On mahdotonta tietää ennalta, miten viruksen aiheuttama tauti kehenkin vaikuttaa.

– Noudatetaan siis ohjeita, maskeista käsienpesuun ja etäisyyden pitämiseen. Mutta ennen kaikkea tiedostetaan vaara ja pidetään se mielessä. Itsekuri ei ole kärsimystä – se pelastaa kärsimyksiltä.

Niinistö sanoo, että rajoitustoimillekin on tarve.

– Juuri nyt pääkaupunkiseudulla pohditaan ovatko nykyiset rajoitukset riittäviä. Asia on ensi sijassa alueen kuntien käsissä, mutta viime kädessä valtioneuvoston ratkaistavissa. Se tosin edellyttäisi valmiuslain käyttöönottoa. Parhaalta tuntuisi, jos ratkaisuja haettaisiin nyt yhdessä.