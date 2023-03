Presidentti Sauli Niinistö on aloittanut vierailunsa Yhdysvalloissa. Hän aloitti tänään vierailunsa länsirannikolla Washingtonin osavaltion pääkaupungissa Olympiassa.

Niinistön otti vastaan Capitol-rakennuksessa Washingtonin kuvernööri Jay Inslee Suomen aikaa iltaseitsemältä. Capitolissa kuultiin kuoron laulamana Suomen ja Yhdysvaltain kansallislaulut.

Niinistö puhui osavaltion senaatin istunnossa. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun ulkomaan johtaja puhui Washingtonin senaatille.

Niinistö otettiin vastaan senaatin istuntoon seisten annetuin aplodein, ja hän sai suuret suosionosoitukset ennen ja jälkeen puheensa. Presidentti puhui senaatille Suomen ja Yhdysvaltain välisestä yhteistyöstä, Euroopan turvallisuustilanteesta ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan sekä Suomen Nato-jäsenyydestä.

Niinistö luottavainen Nato-ratifioinneista

Niinistö kiitti Yhdysvaltoja, maan presidenttiä Joe Bidenia sekä lainsäätäjiä tuesta Suomen Nato-hakuprosessissa.

– Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä uupuu vielä kaksi ratifiointia. Toivon ja uskon kuitenkin, että Naton huippukokouksesta Vilnassa tulee todellinen osoitus liittoutuneiden yhtenäisyydestä, kun pöydän ympärillä on 32 jäsentä, Niinistö sanoi.

Niinistö korosti puheessaan Suomen ja Yhdysvaltain kumppanuutta ja sitä, miten sota Ukrainassa on lähentänyt suhteita.

– Pian voimme kutsua toisiamme liittolaisiksi, Niinistö lisäsi.

Presidentin mukaan transatlanttisen yhteisön tukea Ukrainaan on jatkettava, kunnes oikeudenmukainen rauha on saavutettu.

– Venäjän sodalle Ukrainassa ei näy loppua. On Ukrainan asia päättää, milloin on neuvottelujen aika. Suomi tukee Ukrainan aloitetta oikeudenmukaisen rauhan puolesta. Ja yksi asia on selvä, ukrainalaisilla on oikeus elää rauhassa ja itsenäisyydessä omassa maassaan, Niinistö sanoi ja sai senaatilta aplodit.

Myöhemmin Niinistö tapaa Insleen kahdenkeskisissä keskusteluissa, ja presidentti ja kuvernööri pitävät lehdistötilaisuuden.

Vierailu jatkuu perjantaihin

Olympiasta Niinistö jatkaa yritysvierailuille. Paikallista aikaa maanantai-iltana Niinistö osallistuu Seattlessa turvallisuuspoliittiseen keskustelutilaisuuteen pohjoismaiseen perintöön, kulttuuriin ja taiteeseen keskittyneessä National Nordic Museumissa.

Niinistön matka kestää perjantaihin, ja matkan teemana ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä talous- ja teknologiayhteistyö. Mukana seurueessa on yritysvaltuuskunta.

Tiistaina vuorossa on Kalifornia. Torstaina Niinistö vierailee pääkaupungissa Washingtonissa esimerkiksi tapaamassa senaattoreita. Perjantaina luvassa on vierailu Norfolkin sotilastukikohdassa ja tapaaminen Virginian osavaltion kuvernöörin kanssa.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 21.00.