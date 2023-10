Helsinki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muisteli Martti Ahtisaarta maanantaina pitämässään puheessa. Arkistokuva. Kuva: Jenni Lepänrinne

Presidentti Sauli Niinistö sanoo puheessaan, että Martti Ahtisaari teki töitä rauhan ja elämän turvaamisen puolesta, myös niiden, jotka asuivat kaukana ja hyvin erilaisissa olosuhteissa. Niinistö jatkaa, että ihmisarvo oli Ahtisaarelle jakamaton.

Presidentin kanslia kertoi aiemmin tänään, että presidentti ja rauhannobelisti Martti Ahtisaari on kuollut. Ahtisaari kuoli 86-vuotiaana varhain tänään aamulla.

Niinistö sanoo, että Ahtisaari oli kansainvälinen, suuri suomalainen, opettaja, diplomaatti, valtion päämies, rauhanneuvottelija ja rauhannobelisti.

– Ahtisaari oli Karjalan evakkoja. Ikuinen pakolainen, kuten hän monasti itse sanoi. Lapsuuden kokemus evakkotiestä kylmässä ja pimeässä kohti tuntematonta määränpäätä vaikutti hänen maailmankuvaansa ja toimintaansa. Ei katkeroittavasti, vaan ihmisten kohtaloita ymmärtäen ja rauhan arvon tuntien.

Niinistö sanoo Ahtisaaren olleen rauhantekijä, jonka uralle mahtui poikkeuksellisen monta kansainvälisesti merkittävää saavutusta.

– Kovin oikeassa oli edesmennyt YK:n pääsihteeri Kofi Annan sanoessaan, että Ahtisaari on hänen tuntemistaan henkilöistä ainoa, joka on tehnyt rauhan kolmella mantereella. Arvostus ja kiitollisuus Ahtisaaren työtä kohtaan elää.

Niinistö muistelee myös puhetta, jonka Ahtisaari piti vuonna 2008 saadessaan Nobelin rauhanpalkinnon.

– Ahtisaari totesi, että kaikki konfliktit voidaan ratkaista. Sodat ja konfliktit eivät ole väistämättömiä. Ne ovat ihmisten aiheuttamia. On aina etuja, joita sota edistää, siksi he, joilla on valtaa ja vaikutusvaltaa, voivat myös pysäyttää ne, Niinistö muistelee Ahtisaaren sanoneen.

Niinistö sanoo, että tässä on myös vahva toivon ja oppimisen sanoma, joka resonoi myös tässä ajassa.