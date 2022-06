Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö arkistokuvassa. Kuva: Jussi Leinonen

Presidentti Sauli Niinistö painotti Yle Radio Suomen presidentin kyselytunnilla, että Nato-jäsenyys antaisi Suomelle ennaltaehkäisevää suojaa.

– Ennakoiva vaikutus on kaikkein merkityksellisin, presidentti sanoi keskiviikkona.

Ninistön mukaan Suomi vastaisi jatkossakin itse turvallisuudestaan eikä jäsenyys vaikuttaisi paljon Suomen puolustusvoimiin.

Niinistö mukaan Nato-jäsenyys ajatellaan helposti mustavalkoisena. Hän painottaa, että Suomi on kehittänyt Naton ja Nato-maiden kanssa yhteistyötä ja yhteensopivuutta jo pitkään, mutta nyt keväällä on tapahtunut konkreettinen askel eteenpäin.

Niinistöltä kysyttiin lisäksi, miksi Suomen Nato-jäsenyydestä ei järjestetty kansanäänestystä. Niinistön mukaan kansan mielipide on kyllä tullut selville. Muun muassa monet mediat ovat julkaisseet Nato-galluppeja, joissa Nato-kannatus on noussut.

– Siinä mielessä kansanäänestys ei olisi muuttanut mitään, Niinistö sanoo.

Myös eduskunnan kanta oli Niinistön mukaan selvä.

Niinistö arvioi, että Turkilta oli tullut Natolle vihreää valoa

Kun Suomi ja Ruotsi ilmoittivat hakevansa Natoon, Nato-maa Turkki on alkanut hanata vastaan. Perusteeksi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on muun muassa julkisuudessa esittänyt, että Suomi ja Ruotsi "majoittavat terroristeja". Turkki on lisäksi esittänyt monikohtaisia listoja, joissa esitetään vaatimuksia Suomelle ja Ruotsille.

Niinistöltä kysyttiin, huijasiko Nato Suomea, kun Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg puhui ripeästä liittymisestä. Niinistö vastaa, että ei huijannut.

– Natossa oli yhtä lailla se käsitys, että esteitä ei olisi, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan Natolle oli varmasti tullut vihreää valoa ennen kuin Erdogan muutti käsitystään. Niinistö kertoo keskustelleensa huhtikuussa puhelimessa Turkin presidentin kanssa, jolloin tämä sanoi, että Suomen Nato-jäsenyyttä tulkitaan myönteisesti. Sitä ei Niinistön mukaan voinut tulkita väärin.