Helsinki

Presidentti Sauli Niinistön mukaan tuki Ukrainalle jatkuu niin kauan kuin on tarpeen. Arkistokuva. Kuva: Mauri Ratilainen / Com.Pic.- Kuv

Tiiviimpää turvallisuusyhteistyötä koskeva keskustelu Turkin ja Ruotsin kanssa jatkuu virkamiesten kesken vielä ennen kuun vaihdetta. Aika näyttää, milloin Turkki on valmis etenemään oman ratifiointinsa kanssa, sanoo suurlähettiläspäivillä tänään puhunut presidentti Sauli Niinistö.

– Malttia tarvitaan yhä, hän totesi.

Niinistön mukaan Suomi pitää osaltaan kiinni siitä, mistä on yhdessä Ruotsin ja Turkin kanssa sovittu. Niinistön mukaan Suomi kuitenkin tekee asian noudattaen omaa lainsäädäntöään ja kansainvälisiä sopimuksia.

Presidentti myös totesi, että "paljon parjattu" Nato-optio on osoittanut käyttökelpoisuutensa.

– Nyt on kulunut vasta kuusi kuukautta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Tuossa ajassa Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet Nato-jäsenyyttä ja jo 23 maata kolmestakymmenestä on jäsenyytemme myös ratifioinut, hän totesi.

Suurlähettiläspäivillä Suomen ulkomaanedustustojen päälliköt ja maan ulkopoliittinen johto tapaavat toisiaan. Kokous järjestetään perinteisellä kaavalla vasta toisen kerran tämän hallituskauden aikana. Kahtena viime vuonna tapahtuma on koronaviruspandemian vuoksi toteutettu virtuaalisesti.

"Suomi huolehtii myös jatkossa oman alueensa puolustamisesta"

Niinistö huomautti, että Nato-jäsenyys ei tarkoita, että Suomi voisi alkaa laiminlyödä omaa puolustustaan, vaan päinvastoin.

– Suomen jäsenyys kaksinkertaistaa Naton tähänastisen Venäjän-vastaisen rajan. Sekä Suomen että koko Naton kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että Suomi huolehtii myös jatkossa ensisijaisesti oman alueensa puolustamisesta, hän sanoi.

Hän myös totesi, että Nato-jäsenyys ei myöskään tarkoita, että vastuun voisi siirtää Atlantin taakse.

– Suomen ja Ruotsin jäsenyyden myötä otetaan uusia askelia kohti ”eurooppalaisempaa Natoa”, josta puhuin jo vuonna 2005. On syytä olettaa, että Yhdysvallat edellyttää jatkossa Euroopalta – ja Euroopan unionilta – yhä enemmän omaa huolenpitoa maanosan turvallisuudesta.

"Suomi ei unohda, että Ukraina taistelee myös Euroopan arvojen puolesta"

Ukrainan sodasta Niinistö totesi, että etäältä katsova ei koskaan voi täysin ymmärtää sodan julmuutta ja lopullisuutta.

– Yllätyksenä – paitsi Venäjälle myös valtaosalle läntisistä arvioijista – on kuitenkin tullut Ukrainan puolustuskyvyn lujuus. Se on perustunut sekä mielentilaan että materiaan. Ukraina on näyttänyt, mikä on mahdollista, kun järkkymätön maanpuolustustahto yhdistyy sotilaalliseen suorituskykyyn.

Selviytyäkseen Ukraina on Niinistön mukaan tarvinnut kipeästi ulkomaista apua.

– Sitä on Ukrainaan myös virrannut. Osana läntistä yhteisöä Suomen oma tuki Ukrainalle on ollut vahvaa. Poliittisen, taloudellisen ja humanitaarisen tuen lisäksi olemme vieneet puolustustarvikkeita sotaa käyvään maahan.

Niinistön mukaan tuki Ukrainalle ja ukrainalaisille jatkuu niin kauan kuin on tarpeen. Hän kertoi osallistuvansa myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin isännöimään Krimin platformin huippukokoukseen.

– Sanomani on selvä: Suomi ei unohda, että Ukraina taistelee paitsi omasta vapaudestaan, myös Euroopan arvojen ja periaatteiden puolesta.