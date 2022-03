Presidentti Sauli Niinistö on keskustellut Ukrainan presidentin kanssa. Arkistokuva. Kuva: Joel Maisalmi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö keskusteli puhelimitse Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa perjantaina.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan presidentit keskustelivat Ukrainan sotatilanteesta ja Suomen avusta ja tuesta Ukrainalle.

Erikseen esillä olivat tarve taata sekä siviilien turvallinen evakuointi humanitäärisiä käytäviä pitkin että ydinlaitosten turvallisuus. Presidentit sopivat jatkavansa yhteydenpitoa.

Niinistön on määrä keskustella myöhemmin perjantaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Niinistö kertoi eilen, että muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli pyytänyt häntä olemaan yhteydessä Putiniin. Puhelinkeskustelu järjestyi Niinistön aloitteesta.

Presidentti arvioi torstaina, että Venäjä hakee keskusteluyhteyttä Yhdysvaltoihin.

– Minulla on edelleenkin se kuva, että viime kädessä Venäjä ja Putin haluavat puhua amerikkalaisten kanssa. Tässä koko Venäjän haaste on suunnattu Yhdysvaltoihin, vaikka siinä muut kärsivät, mutta näinhän se on.

Putiniin ovat eurooppalaisjohtajista aiemmin olleet yhteydessä ainakin Macron ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jatkunut jo yli kaksi viikkoa. Iskut Ukrainaan ovat jatkuneet perjantainakin. Lue lisää sotatoimista täältä.

Päivitetty kello 13.18: lisätty mm. tietoja Macronista ja Scholzista sekä Niinistön kommentti.