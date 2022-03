Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö sanoi brittilehden haastattelussa, että Euroopassa on tällä hetkellä merkittävän eskalaation riski. Arkistokuva.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Euroopassa on tällä hetkellä "merkittävän eskalaation riski". Niinistö kommentoi asiaa brittiläisen Financial Times -lehden (FT) haastattelussa tänään.

Niinistön mukaan kaikissa Suomen tekemissä turvallisuusratkaisuissa on omat riskinsä, jotka on tunnistettava. Niinistö kertoo lehdelle, että Suomen kaksi pääasiallista turvallisuuspoliittista vaihtoehtoa ovat nyt joko sotilasliitto Natoon liittyminen tai puolustusyhteistyön syventäminen Yhdysvaltojen ja Ruotsin kanssa.

Jutun alkuperäinen otsikko herätti keskustelua

Lehti julkaisi haastattelun alun perin otsikolla, josta sai kuvan, että Niinistö olisi sanonut haastattelussa Suomen Nato-jäsenyyden muodostavan merkittävän eskalaation riskin Euroopassa.

Jutun leipätekstissä Niinistö kuitenkin painottaa, että hän näkee eskalaation riskin Euroopassa eri asiana kuin keskustelun Suomen turvallisuusratkaisuista.

– Jos eskalaatio (Euroopassa) tapahtuisi, sillä olisi valtava vaikutus jokaiseen. Siksi korostan eskalaation riskiä, enkä linkitä sitä Suomen käyttäytymiseen tai päätöksentekoon, Niinistö sanoo jutussa.

Tasavallan presidentin kansliasta (TPK) vahvistetaan STT:lle, että jutun otsikko oli alun perin virheellinen.

– Financial Timesin otsikko on päinvastainen, mitä presidentti Niinistö haastattelussa sanoo. Kanslia on pyytänyt oikaisua otsikkoon, TPK kertoo STT:lle lähettämässään sähköpostiviestissä.

Myös Niinistö itse kommentoi juttua viestipalvelu Twitterissä aiemmin tänään.

– Otsikko (FT:n) haastattelussani näyttää puhuttavan. Otsikosta puuttuu yksi sana: "Not". Verrattuna itse haastattelutekstiin, joka (on) oikein, asia kääntyy päälaelleen.

Myös jutun ensimmäisessä kappaleessa virheellinen siteeraus

FT on muuttanut juttunsa otsikkoa alkuperäisestä vastaamaan Niinistön jutussa antamia kommentteja.

Silti jutun ensimmäisessä kappaleessa väitetään yhä edelleen, että "Suomen presidentti on varoittanut, että Suomen Nato-jäsenyyteen liittyy merkittävän eskalaation riski Euroopassa".

Väitteelle ei kuitenkaan löydy katetta jutussa julkaistuista Niinistön kommenteista. Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan STT:lle, että myös tämä katkelma FT:n jutussa on virheellinen.

– Kuten jutussa myöhemmin selvästi käy ilmi, presidentti (Niinistö) puhuu eskalaation riskistä Euroopan tilanteen yhteydessä, ei Suomen päätösten kohdalla, TPK toteaa sähköpostitse.