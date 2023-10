Martti Ahtisaari on kuollut 86-vuotiaana. Arkistokuva. Kuva: Kontiainen Jarmo

Presidentti Martti Ahtisaari on kuollut. Hän menehtyi Helsingissä maanantaiaamuna 16. lokakuuta ja oli kuollessaan 86-vuotias. Ahtisaaren kuolemasta kertoo tasavallan presidentin kanslia.

– Olemme syvää surua tuntien ottaneet vastaan tiedon presidentti Martti Ahtisaaren kuolemasta. Martti Ahtisaari uskoi ihmiseen, sivistykseen ja hyvyyteen, ja hän eli suuren, merkittävän elämän. Hän oli muutosaikojen presidentti, joka luotsasi Suomea globaaliin EU-aikaan, tasavallan presidentti Sauli Niinistö toteaa kanslian tiedotteessa.

Ahtisaari toimi Suomen tasavallan presidenttinä vuosina 1994–2000. Hän oli järjestyksessään kymmenes Suomen tasavallan presidenteistä.

Ahtisaari on tullut tunnetuksi etenkin työstään rauhanneuvottelijana.

Ennen presidenttikauttaan hän toimi useissa merkittävissä tehtävissä Suomen ulkoministeriössä ja Yhdistyneissä kansakunnissa. 1990-luvun lopussa Ahtisaari toimi välittäjän tehtävissä Kosovon sodan rauhansopimuksen solmimisessa.

Presidenttikautensa jälkeen Ahtisaari perusti Crisis Management Initiative -konfliktinratkaisujärjestön (CMI) ja toimi useissa kansainvälisissä rauhanneuvottelun ja sovittelun tehtävissä. Nykyään järjestö toimii nimellä CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation.

Vuonna 2005 hän johti Indonesian hallituksen ja Vapaa Aceh -liikkeen neuvotteluja. Vuosina 2005–2008 Ahtisaari toimi YK:n pääsihteerin erityisedustajana Kosovon statusprosessissa.

Hänet palkittiin pitkäjänteisestä, yli 30 vuotta kestäneestä työstään rauhan edistämiseksi rauhan Nobel-palkinnolla vuonna 2008.

– Martti Ahtisaarta voi pitää kautta aikain menestyksekkäimpänä rauhanvälittäjänä. Hän ponnisteli lähes neljän vuosikymmenen ajan konfliktien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi eri puolilla maailmaa, CMI kuvailee tiedotteessaan.

CMI:n puheenjohtajana Ahtisaari toimi vuodesta 2000 vuoteen 2017.

Ahtisaari vetäytyi julkisuudesta vuonna 2021.

Martti Ahtisaari oli naimissa Eeva Ahtisaaren kanssa ja heillä on poika.

Viipurissa syntynyt ja Oulussa kasvanut

Viipurissa vuonna 1937 syntynyt Martti Ahtisaari varttui aikuiseksi Oulussa 1950-luvulla. Ouluun perhe oli muutti vuonna 1952 sotilasisä Oiva Ahtisaaren työn perässä.

Ahtisaarten perhe asui Oulussa Lasaretinsaarella Hupisaarten kupeessa. Oulussa Ahtisaari kävi lyseon ja opiskeli kansakoulunopettajaksi. Hän ehti myös toimia opettajana Oulunsuun koulussa.

– Kyllä Oulu on minun kotikaupunkini. Minut otettiin siellä hyvin vastaan ja sain heti ystäviä, Ahtisaari muisteli 80-vuotishaastattelussaan.

Oulu on ottanut Ahtisaaren omakseen. Hänen kunniakseen on nimetty aukio Oulun torilla, Lyseon seinässä on laatta ja Oulun yliopistossa Martti Ahtisaari -instituutti.

Uutista päivitetään.