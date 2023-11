Presidentti Martti Ahtisaari kuoli 16. lokakuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt 23. kesäkuuta 1937 Viipurissa. Kuva: Tuukka Koski, Timo Berry

Posti kunnioittaa presidentti Martti Ahtisaaren muistoa julkaisemalla surumerkin 15. joulukuuta. Merkin on suunnitellut Timo Berry, ja merkissä käytetyn valokuvan on ottanut Tuukka Koski.

Postimerkkiarkissa on kymmenen kotimaan ikimerkkiä. Mustavalkoisessa postimerkissä on kuvituksena Ahtisaaren kuva ja tekstinä ”In Memoriam Martti Ahtisaari 1937–2023”. Postimerkin lisäksi julkaistaan ensipäivänkuori ja -leima. Kuoressa on tekstinä ”Rauha on tahdon asia”.

Merkin suunnitellut Berry kuvaa postimerkkiä Posti Groupin tiedotteessa osoittelemattoman arvokkaaksi muotokuvaksi.

Valtiollinen rooli näkyy Berryn mukaan ensipäivän leimassa, jossa on kuva-aiheena Suomen vaakuna. Ensipäivänkuoreen Berry kertoo nostaneensa Ahtisaaren ehkä tärkeimmän ajatuksen, jonka hän esitti Nobel-puheessaan: ”Rauha on tahdon asia”.

Edellisen kerran Suomessa on julkaistu surumerkki presidentti Mauno Koiviston muistoksi vuonna 2017. Surumerkein on kunnioitettu myös juoksija Paavo Nurmen, säveltäjä Jean Sibeliuksen sekä presidenttien Urho Kekkosen, P.E. Svinhufvudin ja Kyösti Kallion muistoa.

Posti kunnioittaa Ahtisaaren muistoa myös tekemällä lahjoituksen konfliktinratkaisujärjestö CMI:n Rauhanrahastoon.