Presidentti Donald Trumpin kannattajat osoittivat suosiotaan tämän autosaattueelle presidentin mennessä pelaamaan golfia Virginian Sterlingissä sunnuntaina. Trump on kannattajineen raivostunut Fox Newsille, mitä on pitkään pidetty kritiikittömänä presidentin kanavana. Kuva: Oliver Contreras / POOL

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suhde hänen suosikki-tv-kanavaansa Foxiin on ajautunut kriisiin. Viimeksi Trump näki punaista, kun presidentinvaalipäivän iltana Fox News ensimmäisenä tv-kanavana ilmoitti, että demokraattien ehdokas Joe Biden oli voittanut Arizonan 11 valitsijamiestä taakseen.

Trump ja hänen kampanjaväkensä raivostuivat, he soittivat Foxiin joukon puheluita vaatien kanavaa perumaan ilmoituksensa Arizonasta. Myös presidentin kannattajat riehaantuivat.

Arizonan Phoenixissa osoitettiin ääntenlaskentapaikan ulkopuolella mieltä. Ihmiset huusivat: "Fox News on syvältä!". Samaan aikaan kanavan tähdet kuten Tucker Carlson ja Sean Hannity tekivät kuitenkin parhaansa kehuakseen Trumpia kaikin tavoin.

Vaalipäivän iltana Foxia seurasi keskimäärin 14,1 miljoonaa katsojaa, mikä on presidentinvaalien katsojaennätys. Siitä huolimatta Trump väitti Foxin katsojalukujen "romahtaneen".

– He unohtivat kuka teki heistä menestyneen... he unohtivat kultaisen hanhen", presidentti tviittasi.

Seuraavana päivänä Fox kyllä ainoana suurena tv-kanavana lähetti presidentin asianajajan Rudolph Giulianin tiedotustilaisuuden, jossa tämä väitti perusteetta vaalitulosta väärennetyksi.

Mutta sitten Yhdysvaltain katselluin kaapeli-tv-kanava katkaisi lähetyksen kertoakseen, että Michigan olisi menossa Bidenin taakse.

"Fox ei enää työskentele meille!"

Valkoiseen taloon muuttamisen jälkeen Trumpilla on ollut tapana soitella Fox & Friends -aamulähetykseen kertoakseen kuulumisistaan ja näkökannoistaan ajankohtaisiin asioihin. Hän on myös toistuvasti jakanut Twitterissä eteenpäin uutiskanavalta näkemiään kommentteja ja uutisia.

Muutos alkoi kuitenkin vuoden 2019 alussa. Trump huomasi, että Fox ei uutisoinnissaan mennytkään täysin hänen taakseen esimerkiksi sellaisissa aiheissa kuten Ukraina-skandaali ja Meksikon vastaisen muurin rakentaminen.

Jo elokuussa 2019 Trump tviittasi, että "FoxNews pettää miljoonia UPEITA ihmisiä... Fox ei enää työskentele meille!"

Vielä selvemmäksi ristiriita kasvoi tämän vuoden alussa covid-19-pandemian alettua ja presidentinvaalikampanjoinnin koventuessa.

Vaalipäivänä hän sanoi Foxin aamulähetyksessä, että "suurin ero nykypäivän välillä neljän vuoden takaiseen aikaan on Fox".

Fox ei halua näyttäytyä äärilaidan mediana

Tv-kanava NBC ja brittilehti Guardian kertovat Foxin olevan nyt eksistentiaalisessa kriisissä.

– Fox News on aina tasapainoillut itsenäisenä uutisorganisaationa olemisen ja konservatiivisen politiikan tukemisen välillä, sanoi NBC:n media-analyytikko Eric Deggans.

Nyt hänen mukaansa on käymässä niin, että republikaanisessa puolueessa on jännitteitä, ja Fox Newsin katsojien joukossa on yhä enemmän tuntoja, että kaikki mikä ei tue konservatiivista maailmankatsomusta, on väärin.

Tasapainon säilyttäminen on Foxille yhä vaikeampaa.

Median toimintaa tarkkailevan Media Matters -yrityksen johtaja Angelo Carusone sanoo, että mediayhtiön valta tulee yleisön koosta ja sitoutumisesta.

– (Fox News) on parhaillaan neuvottelemassa uudelleen monia kaapelisopimuksistaan. Mikäli heidät nähdään ekstremisteinä... neuvotteluja on vaikea hoitaa tehokkaasti, hän sanoo Guardianille.

Perustaisiko Trump oman tv-kanavan?

Julkisuutta rakastavan Trumpin on sanottu harkitsevan oman tv-kanavan perustamista, jotta hän voisi itse sanella suoraan saamansa julkisuuden määrän ja laadun. Oman tv-kanavan perustamista hankaloittaisi kuitenkin se, että presidentti on syvissä veloissa ja hänellä on edessään joukko kalliita oikeustaisteluja sen jälkeen kun hän joutuu jättämään virkansa.

Fox News on kuitenkin yhä suurin ja kaunein Yhdysvaltain konservatiivisen median kentässä. Sitä seuraa kymmenkertainen määrä katsojia sen suurimpiin kilpailijoihin verrattuna. Sellaiset mediat kuten One America News ja Newsmax tekevät kuitenkin parhaansa kiriäkseen eroa kiinni, presidentti itse on kehottanut suosimaan näitä Foxin sijaan.

Kommentti

Euroopassa riippumatonta mediaa on totuttu pitämään vallan vahtikoirana, jonka uutisten perusteella kansalaiset voivat yrittää muodostaa mahdollisimman objektiivisen kuvan todellisuudesta.

Viimeisten neljän vuoden aikana Yhdysvalloissa on korostunut aivan vastakkainen suunta. On konservatiivien media kärjessä Fox, sitten on liberaalien media kuten CNN ja New York Times. Jälkimmäisten uutisia presidentti Donald Trump pitää "valeuutisina".

Amerikkalaisen median perusteella maailmasta voi muodostaa aivan vastakkaisen kuvan riippuen siitä, kenen uutisia seuraa.

Politiikasta-lehden päätoimittaja, tutkijatohtori Mikko Poutanen Tampereen yliopistosta kirjoitti viime vuoden toukokuussa lehdessä, että Fox tarjoaa konservatiivisen kehyksen päivän uutisiin rakentaen näin mainostajilleen selkeän yleisöprofiilin, jotta se voi hyötyä siitä kaupallisesti.

Eli yleisölle tarjotaan sitä, mitä se haluaa. Median kansaa sivistävä tehtävä jää toissijaiseksi.

Kun yleisölle tarjotaan vain heidän maailmankuvaansa vahvistavia uutisia, kasvaa myös poliittinen polarisaatio, mikä Yhdysvalloissa on yhä räikeämpää.

Trump on toisintanut Foxin bisnesmallia presidenttiydessään: hän suuntaa viestinsä vain sille osalle kansaa, jonka kannatukseen hän luottaa.

Nyt Fox joutuu kuitenkin määrittämään suhteensa valtaan uudelleen, kun Trumpin pitää lähteä Valkoisesta talosta.