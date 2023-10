Helsinki

Viimeksi Suomessa on järjestetty valtiolliset hautajaiset helatorstaina 2017, kun presidentti Mauno Koivisto siunattiin haudan lepoon. Arkistokuva. Kuva: MAURI RATILAINEN

Presidentti Martti Ahtisaari saatetaan haudan lepoon valtiollisissa hautajaisissa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Edellisen kerran valtiolliset hautajaiset järjestettiin presidentti Mauno Koivistolle helatorstaina vuonna 2017. Hänet siunasi piispa Eero Huovinen Helsingin tuomiokirkossa. Hautajaisiin oli kutsuttu omaisten ja valtiojohdon lisäksi yhteensä yli 500 kutsuvierasta.

Tuhannet ihmiset seurasivat Koiviston surusaattoa Senaatintorilla ja surusaaton reitillä. Saatto kulki Valtioneuvoston linnan, Suomen Pankin ja Presidentinlinnan kautta Hietaniemen hautausmaalle.

Hietaniemen hautausmaalle on haudattu kaikki Suomen presidentit lukuun ottamatta Pehr Evind Svinhufvudia, joka on haudattu Luumäelle Etelä-Karjalaan ja Kyösti Kalliota, joka on haudattu Nivalaan Pohjois-Pohjanmaalle.

Valtiolliset hautajaiset järjestetään valtion varoista nykyään ainoastaan presidenteille. Valtioneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää hautajaisten järjestämisestä tai rahoittamisesta myös hyvin pitkäaikaisille pääministereille, eduskunnan puhemiehille ja henkilöille, joilla on erityistä kansallista merkitystä, kuten Nobel-palkinnon saajille.

Yleisradio lähetti Koiviston hautajaiset suorana lähetyksenä televisiossa ja radiossa. Hautajaispäivänä suositettiin yleistä suruliputusta koko maassa.

Suruliputus vasta hautajaispäivänä koko maassa

Presidentti Martti Ahtisaaren kuoleman johdosta on aloitettu suruliputus Presidentinlinnassa, Valtioneuvoston linnassa ja Merikasarmilla, jossa Suomen ulkoministeriö toimii, kertoo sisäministeriö. Suruliputus aloitettiin välittömästi suruviestin tultua.

Koko maata koskevaa yleistä suruliputusmääräystä ei anneta nyt. Sellainen annetaan kuitenkin myöhemmin Ahtisaaren valtiollisten hautajaisten yhteydessä.

Eduskunnassa puolestaan järjestetään huomenna muistohetki täysistunnossa.

Eduskunta tiedottaa, että se kunnioittaa Ahtisaaren elämäntyötä ja pitää hiljaisen hetken täysistunnon alussa huomenna kello 14. Puhemies Jussi Halla-aho (ps.) esittää muistosanat presidentti Ahtisaaren poismenon johdosta.

Ahtisaari kuoli 86-vuotiaana varhain tänään aamulla.