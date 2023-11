Vaikka tv:ssä presidentinvaalikampanja on jo alkanut, on yksi vielä joukosta poissa. EU-komissaari Jutta Urpilaisen odotetaan lähtevän SDP:n presidenttiehdokkaaksi sunnuntaina 19. marraskuuta. Sdp on puolueiden kannatusmittauksessa kärkisijalla, mutta nähtäväksi jää, miten Urpilainen onnistuu saamaan tätä kannatusta taakseen, kun hänen kampanjansa käynnistyy.

Kuva: MAURI RATILAINEN