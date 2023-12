On enää kuukausi presidentinvaalin varsinaiseen vaalipäivään ja ennakkoäänestyksen alkuun vain kolme viikkoa.

Ilmassa on siihen hämmästyttävän vähän edes enteitä lähestyvästä kansanvallan juhlasta. Äänestäjän kannalta kyseessä on vaali, jossa on paljon enemmän aitoa kilpaa ja panoksia kuin kuusi vuotta sitten.

Silloin jännitettiin lähinnä sitä, millaisin numeroin Sauli Niinistö ratkaisee pelin jo ensimmäisellä kierroksella.





Presidentinlinnan uusi isäntä tai emäntä astuu tästä portista sisään joko helmikuun tai maaliskuun 1. päivänä. Kuva: Maisalmi Joel

Olennainen kysymys on nyt, minkä verran ponnekaskaan kampanjointi liikuttaa ehdokkaiden kannatuslukemia. Viimeisen parin kuukauden aikana, jolloin netti ja televisio ovat pursunneet erilaisia vaalikeskusteluja ja ehdokkaiden some-sivut tuutanneet kepeää ja vakavampaa tietoa ehdokkaista, näiden suosiolukemat ovat eläneet yllättävän vähän.

Keskiviikkona julkaistu Helsingin Sanomien mielipidemittaus kertoo samaa viestiä: kärjessä melko lähellä toisiaan Alexander Stubb ja Pekka Haavisto. Selvästi kaksikon perässä Jussi Halla-aho ja Olli Rehn. Tuttua jo muutaman kuukauden ajalta.

Merkittävin nytkähdys on Jussi Halla-ahon nousu kolmanneksi. Selityksenä voi olla onnistuminen vaalikeskusteluissa tai Venäjän häiriköinti Suomen rajalla, mikä on nostanut keskusteluun ehdokkaan lempiaiheen, turvapaikanhakijat.

Hitaan heräämisen syyksi voi nähdä myös sen, että ehdokkaiden väliltä on puuttunut säkenöivä mielipiteenvaihto. Enemmän on nähty kilttiä vuorotellen puhumista ja diplomaattista nyökyttelyä kilpailevien ehdokkaiden ajatuksille.

Yksi sähäkkyyttä laimentava tekijä on ehdokkaiden laaja yksimielisyys kansalaisia viime kuukausina eniten puhuttaneesta teemasta, turvallisuuspolitiikasta. Ukrainaa on tuettava, Venäjän uhkaa torjuttava, ja Nato tuo turvaa, toteavat kaikki vain hiukan eri sanoin.

Joutuukin kysymään, mikä ylipäätään olisi teema, joka ravistelisi ehdokkaiden voimasuhteita merkittävästi. Ehkä korkeintaan ehdokkaita koskevat kohahduttavat paljastukset tai näiden täysin metsään menneet kannanotot.





Kannatusluvut kertovat tässä vaiheessa myös sen, että SDP:llä ja Jutta Urpilaisella on tuskainen urakka, jos ne haluavat toistaa Tarja Halosen vuoden 2000 ilmiömäisen nousun viimeisten kampanjaviikkojen aikana.

HS:n mittauksessa Urpilaisen kannatus oli nyt taittunut seitsemästä viiteen prosenttiin.

Viime elokuussa SDP:n silloinen puheenjohtaja Sanna Marin houkutteli Urpilaista ehdokkaaksi luvaten tämän taakse "yhtenäisen SDP:n, joka tukee sinua kaikin tavoin siinä kisassa". HS:n lukujen perusteella kolme neljästä SDP:n kannattajasta katselee nyt aivan muiden ehdokkaiden kuin Urpilaisen suuntaan.