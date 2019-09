Mukana 36 kuntaa, 17 oululaista yritystä ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yrityskylä on koululaisten oma ”pienoisyhteiskunta”, jossa oppilaat pääsevät kokeilemaan työskentelyä eri ammateissa sekä yrittäjinä ja opettelemaan rahankäyttöä. Yrityskylän Alakoulu tavoittaa tällä hetkellä jo yli 75 prosenttia kaikista Suomen kuudesluokkalaisista.

Oulussa yrityskylä on toiminut vuodesta 2013 lähtien, jolloin toiminta täällä pilotoitiin. Nyt mukana on 36 Pohjois-Suomen kuntaa, joilta myös tulee yrityskylän pääasiallinen rahoitus. Osa rahoituksesta tulee myös mukana olevilta yrityksiltä.

”Paikalliset yritykset lähtivät mukaan 2014 ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät järjestönä 2017”, aluepäällikkö Jussi Ylitalo kertoo.

Yksinyrittäjien kimppatoimisto

Ylitalo esittelee Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien kanssa yhteistyössä ideoitua ja luotua niin sanottua yrittäjähubia, jossa on toimitilat pienille yrityksille. ”Tällaiselle tilalle koettiin olevan tarvetta, koska suurin osa maamme yrittäjistä on yksinyrittäjiä, joiden työtä saadaan tämän hubin avulla esiteltyä koululaisille.”

”Yrityshubin toimitilassa koululaiset voivat työskennellä ICT-alan freelancer-yrittäjänä, kampaajana, logistiikka-alan yrittäjänä, metsäkoneyrittäjänä, viestinnän alan yrittäjänä sekä rakennusliikkeen yrittäjänä.”

”Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa loimme suuntaa antavan käsikirjoituksen siitä, mitä yrityshubissa työskentelevien työpäivät pitävät sisällään”, Ylitalo jatkaa.

Samanmoinen käsikirjoitus on tehty jokaisen mukana olevan yrityksen kanssa.

”Kaikkiaan meillä on täällä Oulussa nyt 17 työpaikkaa yrityksissä, sekä muutamia kaupungintalolla. Alakoululaisia meillä kävi viime vuonna kaikkiaan 6000 ja työllistämme vuosittain noin 150 opiskelijaa harjoittelijoina yliopistolta.”

Koululaiset pääsevät päivän aikana työskentelemään muun muassa kaupoissa, pankissa, kahvilassa, terveydenhuollossa ja sellaisissa työpaikoissa kuin Oulun energia ja Kiertokaari.

Ysiluokkaiset globaaleilla markkinoilla

Yrityskylässä vierailu kestää yhden koulupäivän, mutta on osa laajempaa opetuskokonaisuutta. Kokonaisuuteen kuuluu opettajien koulutusta, oppimateriaalit kouluille sekä vierailun jälkeen opitun kertaaminen ja palautteen kerääminen.

Kuudennen luokan jälkeen yrityskylän toiminta on vastassa sitten yhdeksännellä. Silloin oppilaan johtavat tiimeissä kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä. Kyse on pelistä. Sen voittajatiimi on se, jonka luotsaama yritys pärjää markkinoilla parhaiten ja jolla on paras maine. Yrityskylä tavoittaa nykyisin 40 prosenttia yläkoulujen yhdeksäsluokkalaisista.

Suomessa näitä Talous ja Nuoret – eli TAT ry:n – hallinnoimia yrityskyliä on kaikkiaan kahdeksan kappaletta, joista Oulu on pohjoisin.