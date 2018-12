Yrittäjyys muuttuu muun maailman mukana

Yrittäjäareenan perinteisen yrittäjäpaneelin aiheena olikin yrittäjyystrendit tulevaisuudessa. Yrittäjäpanelistit Anni Laurila, Jonna Muurinen, Kaisa Valkama-Kettunen ja Jaakko Männistö keskustelivat puheenjohtaja Perttu Kouvalaisen johdolla siitä, mitä yrittäjyydessä voi tapahtua tulevaisuudessa. Esille nousivat muun muassa kevytyrittäjyys, jakamistalous, digitalisaatio ja yrittäjyysinto yleensä. Erityisesti jakamistalous Uberin ja Airbnb:n muodossa herättivät paljon keskustelua ja kysymyksiä jo toimivina trendeinä. Keskiöön tässä nousi luottamus eri toimijoiden välillä. Luottamus nostettiin avaintekijäksi myös lohkoketju -mallissa, josta maailmalla puhutaan nyt paljon.

Ilmastonmuutos yhtenä keskeisenä tulevaisuuden megatrendinä tulee luonnollisesti vaikuttamaan myös yrittämiseen. Suomella tässä voi tosin olla etulyöntiasema, kertoi Rukakeskuksen hallituksen puheenjohtajan Kari Jussi Aho. Rukan valttikortti tulevaisuudessa on vastuullinen kasvu ja se, että Ruka on Euroopan lumivarmin hiihtokeskus ja vielä kansallispuistojen keskellä. Suomen matkailun kasvupotentiaali on edelleen suuri ja rohkeat panostukset Rukan tulevaisuuteen vastaavat tähän mahdollisuuteen.

Tilaisuus verkostoitua

Oman elämänsä sankari (OES) –verkostoon oli jälleen kutsuttu osallistujia monesta eri tahosta. PAM:in yhteiskuntasuhteiden vastaava Elena Gorschkowin mielestä Rukan ohjelma oli todella mielenkiintoinen. ”Ammattiyhdistysliikkeessä toimivalle uutta tietoa ja näkökulmia oli paljon ja kiinnostavasti. Odotukseni ovat korkealla tulevien osioiden suhteen ja osallistuva porukka sellainen, että yhdessä tekeminen tuntuu mielekkäältä”, Gorschkow näkee.

Suomen Ekonomien asiamies Ted Apter kokee, että OES toimii erinomaisesti siinä, että se linkittää yrittäjiä, SY:n aktiiveja, kuntajohtajia sekä yhteiskunnallisia vaikuttajia. Ruka Yrittäjäareenan ohjelmasta parhaiten Apteriin osuivat nuorten naisten, Aicha Manain ja Anni Laurilan esitykset tulevasta maailmasta.

Myös ryhmätyöosio oli Apterin mukaan erittäin antoisa herättämään keskustelua ja miettimään omia kantojaan moniin pidemmän aikavälin muutostrendiin. Apter odottaa, että tulevissa osioissa ehtisi vieläkin enemmän tutustua kurssitovereihin ja sparrata omaa ajatteluaan monista asiakysymyksistä.

Tarja Svartström, joka toimii Finnveran viestintäjohtajana, on todella iloinen kurssin tarjoamasta verkostoitumismahdollisuudesta yrittäjien ja yrittäjien toimintaan ja toimintaedellytyksiin vaikuttavien tahojen kanssa. Tällainen verkosto, joka edustaa hyvin erilaisia toimijoita, ei syntyisi itsestään. ”Jo tämä lyhyt jakso toi paljon uusia näkökulmia, mutta samalla vahvisti tunnetta, että katsantokannasta riippumatta olemme yhteisellä asialla. Ohjelma oli hyvin rakennettu oivalluttavine ryhmätöineen ja lisäsi ymmärrystä pinnalla olevista trendeistä ja tulevaisuuden haasteista”, Svartström kokee.

Yrittäjyys nousiosaksi arkea

Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka oli yksi seitsemännen vuosikurssin kolmesta kunnanjohtajasta. Hänen mukaan Ruka Yrittäjäareenan ohjelma oli monipuolisen innostava. Asiasisältöä oli runsaasti ja keskustelu jälkeenpäin avasi myös uusia näkökulmia asioista.

”Ohjelman sisältö oli oman työni näkökulmasta erittäin antoisa. Yrittäjyyden teemat ovat työssäni toki olleet esillä ennen tätäkin, mutta Yrittäjäareenan seminaaripäivien jälkeen yrittäjyyden kysymykset ovat suorastaan pompanneet osaksi arkipäivää ja osaan mielestäni paremmin tunnistaa erilaisia näkökulmia yrittäjyyden ja elinvoiman kehittämisen kysymyksiin”, Ikola-Norrbacka korostaa.

Tulevilta OES-osioilta Ikola-Norrbacka odottaa lisää mielenkiintoisia keskusteluita ajankohtaisista ja meille kaikille tärkeistä teemoista. Lisäksi hän toivoo, että ryhmäytyminen jatkuu ja verkoston dynamiikka toimisi niin hyvin, että verkosto jäisi voimiin myös kurssin päättymisen jälkeen.

Tähän Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät OES -alumnitoiminnalla toki pyrkii. Seitsemäs OES -vuosikurssi lähtee ensi keväänä tutustumaan Hollannin elinkeinoelämään ja päätösosio heillä on lokakuussa 2019 Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Lahdessa.